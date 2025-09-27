Mahanavami 2025: शारदीय नवरात्र की महानवमी से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, बनने जा रहा है ये दुर्लभ संयोग

Mahanavami 2025: इस वर्ष शारदीय नवरात्र की महानवमी 1 अक्टूबर 2025, बुधवार को मनाई जाएगी. यह नवरात्र का आखिरी दिन होता है, जिस दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र का पारण किया जाता है. इस दिन मां दुर्गा के नवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है. मान्यता है कि इस दिन मां की कृपा से भक्तों को सिद्धियां और मनचाहे फल प्राप्त होते हैं.

पंचांग के मुताबिक, इस बार महानवमी बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि नवरात्र से लेकर महानवमी तक बहुत ही सारे खास योगों का निर्माण होने जा रहा है. दरअसल, इस दौरान सूर्य-बुध युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है. इसके अलावा बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं जिससे भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है. साथ ही, सूर्य-यम के संयोग से नवपंचम और शु्क्र-गुरु के संयोग से अर्धकेंद्र योग का निर्माण हो रहा है.

इन सभी संयोगों के अलावा, महानवमी के दिन रवि योग भी बन रहा है. ग्रह और नक्षत्रों की ये दुर्लभ और विशेष स्थिति से महानवमी का दिन बहुत ही खास रहने वाला है. ज्योतिषविदों के अनुसार, इस दिन जो व्यक्ति मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना इस शुभ योगों में करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी. साथ ही, जानते हैं कि महानवमी किन राशियों के लिए शुभ रहेगी.

1. वृषभ

वृषभ राशि वालों के लिए महानवमी किसी वरदान से कम नहीं होगी. लंबे समय से करियर में जो अड़चनें आ रही थीं, वे खत्म होंगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को अचानक लाभ होगा. पुराने अटके सौदे पूरे होंगे. घर में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. दांपत्य जीवन में भी तालमेल बेहतर होगा.

2. सिंह

सिंह राशि वालों को इस दिन मां दुर्गा का खास आशीर्वाद मिलेगा. रुका हुआ धन वापस मिलेगा. पैसों से जुड़ी चिंताएं कम होंगी. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. साझेदारी के कामों से लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलता देने वाला है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए. घर-परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा.

3. कन्या

कन्या राशि वालों के लिए महानवमी भाग्य का दरवाजा खोलने वाली है. रुका हुआ काम तेजी से बनेगा. करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है. जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विस्तार करने या नई शुरुआत करने के लिए उत्तम है. घर में कोई मांगलिक काम की तैयारी हो सकती है. दांपत्य जीवन में भी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.

