scorecardresearch
 

Feedback

Shardiya Navratri 2025: नवरात्र में देवी मां के प्रसन्न होने पर मिलते हैं ये शुभ संकेत, शुरू हो जाता है अच्छा समय

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा की जाती है. नवरात्र के यह 9 दिन बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं. इस दौरान अगर जातक मां दुर्गा के नाम का व्रत रखता है तो उसपर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है.

Advertisement
X
शारदीय नवरात्र के शुभ संकेत (Photo: Pixabay)
शारदीय नवरात्र के शुभ संकेत (Photo: Pixabay)

Shardiya Navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्र का पर्व 22 सितंबर, सोमवार से शुरू होगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है. नवरात्र का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. नौ दिनों तक मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है.

मान्यता है कि इस दौरान अगर भक्त सच्चे मन से उपवास रखे और मां की भक्ति में डूबकर साधना करें तो देवी मां जरूर प्रसन्न होती हैं. दिलचस्प बात तो यह है कि जब मां की कृपा होती है जीवन में कई ऐसे शुभ संकेत दिखने लगते हैं, जिन्हें पहचानकर इंसान समझ सकता है कि अब उसकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं. आइए जानते हैं, नवरात्र में देवी मां के प्रसन्न होने पर कौन-कौन से संकेत मिलते हैं. 

1. सपनों में देवी मां का आशीर्वाद

सम्बंधित ख़बरें

Shardiya navratri 2025
नवरात्र में जरूर करें इन नियमों का पालन, मिलेगी मां दुर्गा की कृपा 
shardiya navratri 2025
नवरात्र में घर ले आएं ये शुभ चीजें, दूर होंगे जीवन के सारे कष्ट 
Shardiya navratri Lucky Plant
नवरात्रि के दौरान घर में जरूर लगाएं ये पौधे, कभी नहीं होगी धन का कमी 
Pitru Paksha Amavasya
सूर्य ग्रहण के संयोग में रहेगी शारदीय नवरात्र-सर्वपितृ अमावस्या, ऐसा रहेगा प्रभाव? 
shardiya navratri 2025
नवरात्र में जरूर करें ये चमत्कारी उपाय, मां दुर्गा का मिलेगा आशीर्वाद  

नवरात्र में अगर किसी व्यक्ति को सपने में मां दुर्गा, शेर, त्रिशूल, कमल या फिर शंख जैसे चिन्ह दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि देवी मां उस व्यक्ति पर प्रसन्न हैं. शास्त्रों में कहा गया है कि मां अपने भक्त को सपनों के माध्यम से भी संदेश देती हैं. ऐसे सपनों के बाद व्यक्ति के जीवन में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं.

Advertisement

2. शंख की ध्वनि सुनाई देना

नवरात्र में पूजा-पाठ के दौरान अचानक कहीं से शंख की आवाज सुनाई दे तो इसे मां की कृपा का संकेत माना जाता है. शंख की ध्वनि को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का कारक भी माना जाता है. ऐसा होने से जातक के घर में धन-समृद्धि के मार्ग भी खुलते हैं.

3. दीए की बत्ती पर फूल बनना

कभी-कभी नवरात्र में दीपक की बत्ती पर जलते समय फूल जैसा आकार बन जाता है. शास्त्रों में इसे बेहद शुभ माना गया है. यह संकेत है कि मां दुर्गा की कृपा से घर में सुख- समृद्धि प्रवेश करने वाली है. ऐसा माना जाता है कि यह रूप मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है और आर्थिक तंगी दूर होने लगती है. 

4. घर का वातावरण सकारात्मक होना

अगर नवरात्र के दिनों में परिवार के बीच झगड़े और तनाव खत्म होकर अचानक घर का वातावरण शांत और सकारात्मक हो जाए, तो यह भी देवी मां के प्रसन्न होने का संकेत है. मां दुर्गा जहां वास करती हैं, वहां शांति और प्रेम अपने आप स्थापित हो जाती है.

5. उल्लू का दिखना

उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है. नवरात्र के दिनों में अगर अचानक उल्लू दिख जाए, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है. यह बताता है कि आपके घर में धन और वैभव की कमी नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी.

Advertisement

6. ज्वारे का हरा होना

नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना के साथ सुख-समृद्धि के ज्वारे भी बोए जाते हैं. मान्यता है कि अगर ये ज्वारे घने, लंबे और हरे-भरे हो जाएं, तो यह भी मां की कृपा का सबसे बड़ा संकेत होता है. यह आने वाले समय में परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत अच्छी होने और घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ने की ओर इशारा करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement