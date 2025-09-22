scorecardresearch
 

Shardiya Navratri 2025: आज इस वाहन पर विराजकर आईं मां दुर्गा, जानें इसका देश-दुनिया पर असर

Shardiya Navratri 2025: 21 सितंबर, यानी आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इनका शुभ दिनों का समापन 1 अक्टूबर, महानवमी के दिन होगा. पंचांग के मुताबिक, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं. जब मां दुर्गा आती हैं तो उनका आगमन किसी न किसी वाहन पर होता है. तो चलिए जानते हैं कि इस बार किस वाहन पर आई हैं और उसका क्या मतलब है.

शारदीय नवरात्र में ये हैं मां दुर्गा की सवारी (Photo: AI Generated)
Shardiya Navratri 2025: आज से शारदीय नवरात्र के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है और यह 1 अक्टूबर, महानवमी तक चलेंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार नवरात्र 10 दिनों की रहने वाली है. नवरात्र वर्ष में चार बार पड़ती है- माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन. नवरात्र के आने से वातावरण के तमस का अंत होता है और सात्विकता की शुरुआत होती है. इस दौरान मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है. 

दुनिया में सारी शक्ति, नारी या स्त्री के पास होती है, इसलिए इस दौरान शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी की उपासना की जाती है. नवरात्र के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है. हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान भक्तों को, साधकों को प्राप्त होता है. मां दुर्गा के 9 स्वरूपों से ग्रहों की बाधा भी समाप्त हो जाती है.   

कैसे होगा मां दुर्गा का आगमन?

हर बार देवी का आगमन किसी न किसी विशेष वाहन पर होता है जैसे- घोड़े पर, नौका पर, पालकी पर आदि. देवी मां के वाहन से इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय कैसा रहने वाला है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार देवी का आगमन हाथी पर हो रहा है. यह संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है. हाथी पर देवी के आगमन से आम जनता को अपने जीवन में राहत मिलेगी यानी लोगों के जीवन में शांति और आनंद आएगा. 

ये पड़ेगा देश-दुनिया पर असर

हाथी का वाहन यह संकेत देता है कि आने वाला समय समाज के लिए उन्नति और खुशहाली लेकर आएगा. किसानों की फसलों पर वर्षा का आशीर्वाद मिलेगा, जल का संतुलन बना रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. व्यापार में नई संभावनाएं खुलेंगी और बेरोजगारी की स्थिति में भी कुछ राहत मिलेगी. मां दुर्गा का हाथी पर आगमन यह भी दर्शाता है कि परिवारों में सौहार्द और आपसी प्रेम बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बनेगा. संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिल सकते हैं. 

घटस्थापना का मुहूर्त (Shardiya Navratri 2025 Ghatsthapna Muhurat)
 
शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज घटस्थापना का पहला मुहूर्त सुबह 6 बजकर 09 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 06 मिनट पर था. दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजकर 49 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक रहेगा.

