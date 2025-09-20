scorecardresearch
 

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हो जाएंगे मालामाल

Shardiya Navratri 2025: 22 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र इस साल कई शुभ संयोग लेकर आ रहे हैं. ब्रह्म योग, शुक्ल योग और महालक्ष्मी राजयोग के साथ नवरात्र का पहला दिन खास बन जाएगा. मां दुर्गा की कृपा से कई राशियां को करियर, धन, संपत्ति और रिश्तों में बड़ी सफलता और शुभ फल मिलने की संभावना है.

शारदीय नवरात्र 2025 लकी राशियां (Photo: Pixabay)
Shardiya Navratri 2025: 22 सितंबर से मां दुर्गा के 9 शुभ दिनों का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसको शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है. इन दिनों में माता रानी के नवदुर्गा स्वरूप की उपासना की जाती है. नवरात्र के दौरान भक्त व्रत रखते हैं, घर-घर में कलश स्थापना और घटस्थापना होती है. नौ दिनों तक घरों और मंदिरों में मां की चौकी सजाई जाती है, भजन-कीर्तन होते हैं और लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उपवास, जप और हवन करते हैं. 

शारदीय नवरात्र को शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जहां भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, शारदीय नवरात्र का हर दिन सभी जातकों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. साथ ही, इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत कुछ खास शुभ योग से होने वाली है. 

शारदीय नवरात्र 2025 शुभ संयोग (Shardiya Navratri 2025 Shubh Sanyog)
 
शास्त्रों के मुताबिक, शारदीय नवरात्र का पहला दिन यानी घटस्थापना या कलश स्थापना की जाती है और यह दिन किसी संयोग से कम नहीं माना जाता है. लेकिन, इस बार शारदीय नवरात्र में कई सारे शुभ संयोगों का भी निर्माण होने जा रहा है जिसमें ब्रह्म योग, शुक्ल योग और महालक्ष्मी राजयोग बनेगा. नवरात्र कुछ जातकों को न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, बल्कि करियर, धन और निजी जीवन में भी शुभ परिणाम दे सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए नवरात्र बेहद मंगलकारी रहेगा.

ये रहेंगी लकी राशियां 

1. मेष

नवरात्र मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है. आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाने वाला समय है. लंबे समय से रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और बिजनेस में विस्तार का योग बनेगा. मां दुर्गा की कृपा से परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी.

2. सिंह

शारदीय नवरात्र से सिंह राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा. साथ ही, यह समय विशेष रूप से सौभाग्य लेकर आएगा. भूमि, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ संभव है. पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

3. धनु 

नवरात्र धनु राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति का समय है. धन-संपत्ति के नए स्रोत बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सफलता दिलाने वाला रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. मानसिक शांति मिलेगी. रुके हुए काम पूरे होंगे.  

---- समाप्त ----
