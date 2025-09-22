scorecardresearch
 

Shardiya Navratri 2025: नवरात्र में ये सपने बदल सकते हैं आपकी किस्मत, खुलेंगे तरक्की के द्वार

Shardiya Navratri 2025: इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर, यानी आज से शुरू हो चुके हैं. हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, इस पावन काल में कुछ विशेष चीजों का सपने में दिखना बेहद शुभ माना गया है.

नवरात्र के दौरान सपने में इन चीजों का दिखना शुभ माना जाता है. (Photo: Freepik)
Shardiya Navratri 2025: सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का खास महत्व बताया गया है. यह पर्व देवी शक्ति की उपासना का काल माना जाता है. इस साल शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 22 सितंबर, सोमवार यानी आज से हुआ है और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा. नवरात्र के नौ दिन मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि इस दौरान यदि श्रद्धा और भक्ति भाव से माता की आराधना की जाए, तो साधक को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है.

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, इस अवधि में आने वाले सपनों का भी विशेष महत्व होता है. नवरात्र में कुछ विशेष स्वप्न शुभ संकेत माने जाते हैं. आइए जानते हैं कि नवरात्र में किन सपनों को देखना अत्यंत मंगलकारी माना गया है.

शेर पर सवार मां दुर्गा का स्वप्न

यदि नवरात्र के दिनों में स्वप्न में मां दुर्गा अपने वाहन शेर पर सवार होकर दिखाई दें, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में सौभाग्य का आगमन होने वाला है. लंबे समय से जो कार्य अधूरे या रुके हुए हैं, वे अब जल्द पूरे होंगे. यह सपना मां दुर्गा की कृपा का संकेत देता है.

लाल चुनरी या सिंदूर का सपना

स्वप्न में लाल चुनरी, सिंदूर या श्रृंगार का कोई भी सामान दिखना मांगलिक देने वाला माना गया है. इसका अर्थ है कि वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी. साथ ही, यह सपना इस ओर भी इशारा करता है कि आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी होने वाली है और जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होगा.

मां दुर्गा का प्रत्यक्ष दर्शन

यदि नवरात्र के दौरान स्वप्न में मां दुर्गा का दर्शन होता है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है. इसका अर्थ है कि माता रानी आपसे प्रसन्न हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, ऐसे स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है और जीवन की राह में नई तरक्की और उपलब्धियों के अवसर मिलेंगे.

