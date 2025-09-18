scorecardresearch
 

Shardiya Navratri 2025: नवरात्र में घर ले आएं ये शुभ चीजें, दूर हो जाएंगे जीवन के सारे कष्ट

Shardiya Navratri 2025: इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. इन नौ पावन दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. मान्यता है कि इन दिनों विधिपूर्वक माता की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. मान्यताओं के अनुसार, नवरात्र के समय कुछ विशेष चीजों को घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्र के दौरान कुछ विशेष वस्तुएं घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है. (Photo: Pixabay)
सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व माना गया है. इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं. नवरात्र के ये नौ दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं और इन दिनों में मां दुर्गा की विधिपूर्वक उपासना करना अत्यंत फलदायी होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पावन अवधि में मां दुर्गा की भक्ति और पूजा करने से भक्त की मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं और घर-परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है.

इसके साथ ही, नवरात्र के दौरान कुछ विशेष वस्तुओं को खरीदना और घर लाना भी शुभ फलों का कारण माना जाता है. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मकता  दूर होती हैं. आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें नवरात्र में विशेष रूप से घर लाना शुभ माना गया है.

चांदी का सामान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के अवसर पर चांदी का कोई भी सामान खरीदना अत्यंत शुभ होता है. यह आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है. घर में चांदी का प्रयोग विशेष रूप से पूजा-पाठ के समय किया जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है. नवरात्र में चांदी की किसी भी वस्तु को खरीदकर मां दुर्गा को अर्पित करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

श्रृंगार का सामान

मां दुर्गा को शृंगार करना बेहद पसंद है. विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए यह शुभ माना जाता है कि वे नवरात्र के दौरान लाल चुनरी और सुहाग की अन्य चीजें माता को अर्पित करें. ऐसा करने से पति की आयु में वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखद बनी रहता है. वहीं कुंवारी कन्याओं के लिए भी यह उपाय अत्यंत फलदायी है. 

मिट्टी के बर्तन और कलश

नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व है. इस कलश के लिए मिट्टी का उपयोग करना पवित्र और शुभ माना जाता है. मिट्टी के बर्तन और कलश बेहद पवित्र माने जाते हैं और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माने गए हैं. मां दुर्गा की पूजा के लिए मिट्टी के बर्तन खरीदना और उनका उपयोग करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है.

तुलसी का पौधा

नवरात्र के पावन अवसर पर तुलसी का पौधा घर लाना अत्यंत लाभकारी माना गया है. तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और इस दौरान इसे घर में लाने से सुख- समृद्धि का संचार होता है. तुलसी का पौधा घर में रखने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

---- समाप्त ----
