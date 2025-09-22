scorecardresearch
 

Feedback

Shardiya Navratri 2025: पहला मुहूर्त निकल गया तब इस समय करें घटस्थापना और कलश स्थापना, नोट करें टाइमिंग

Shardiya Navratri 2025: इस वर्ष शारदीय नवरात्र का पर्व आज से शुरू हो चुका हैं और इसका समापन 1 अक्टूबर 2025, बुधवार महानवमी पर होगा. जो लोग सुबह के शुभ मुहूर्त में घटस्थापना या कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं, वे लोग अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं. आइए जानते हैं कब से कब तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त.

Advertisement
X
शारदीय नवरात्र पर घटस्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त भी शुभ माना जाता है (Photo: ITG)
शारदीय नवरात्र पर घटस्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त भी शुभ माना जाता है (Photo: ITG)

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुकी है. मान्यानुसार, नवरात्र के इन नौ दिनों तक मां दुर्गा पृथ्वीलोक में निवास करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं. नवरात्र के पर्व का शुभारंभ घटस्थापना से होता है और यह त्योहार नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ समाप्त होता है. नवरात्र में घटस्थापना शुभ मुहूर्त के भीतर ही करनी चाहिए. आज घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 09 मिनट से 8 बजकर 06 मिनट तक था, जिसकी कुल अवधि 1 घंटे 56 मिनट की थी. कुछ लोग इस मुहूर्त के मुताबिक, अगर घटस्थापना नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए एक और मुहूर्त है जिसमें वे कलशस्थापना कर सकते हैं.

सुबह के अलावा ये है दूसरा घटस्थापना का मुहूर्त

पंचांग के मुताबिक, अगर आप शुभ मुहूर्त में घटस्थापना नहीं कर पाए हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी घटस्थापना की जा सकती है. अभिजीत मुहूर्त अबुझ मुहूर्त में से एक माना जाता है. शारदीय नवरात्र का अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11 बजकर 49 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक रहेगा. इसकी कुल अवधि 49 मिनट की रहेगी. ज्योतिषियों के मुताबिक, इस मुहूर्त में भी घटस्थापना की जा सकती है. इसके अलावा पूरे दिन भी नवरात्र की पूजा की जा सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

The arrival of Goddess Durga on an elephant will bring prosperity and happiness.
आज कैसा रहेगा आपका दिन, नवरात्रि का क्या है महत्व? देखें 'भाग्य चक्र' 
Navratri Durga Poojan Kalka Devi
कालका देवी मंदिर... जहां से जोत लाकर जलती है घर-घर में अखंड ज्योति 
Shardiya navratri 2025
नवरात्र के नौ दिन और नौ रंग...जानें किस दिन किस रंग के पहनें वस्त्र 
Saptahik Rashifal
नवरात्र के साथ शुरू हुआ नया सप्ताह, ये राशियां होंगी मालामाल 
Shardiya navratri 2025
घटस्थापना से पहले कलश में डाले ये चीज, खुलेंगे सुख-समृद्धि के द्वार 

क्या होता है अभिजीत मुहूर्त?

अभिजीत मुहूर्त दिन का वो खास समय होता है जिसे सबसे शुभ माना गया है. ये समय हमेशा दोपहर के आसपास आता है, यानी जब दिन का आधा हिस्सा बीत चुका हो. वही, अभिजीत मुहूर्त कहलाता है. आमतौर पर ये समय करीब 12 बजे से शुरू होकर लगभग 40–50 मिनट तक चलता है. यही वजह है कि जब कभी किसी शुभ काम जैसे गृह प्रवेश, पूजा, विवाह या कलश स्थापना के लिए अच्छा मुहूर्त न मिल पाए, तो लोग अभिजीत मुहूर्त को सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं. इसे दिन का सबसे शक्तिशाली समय भी कहा गया है, क्योंकि इसमें किए गए कार्य तुरंत फलदायी माने जाते हैं.

Advertisement

शारदीय नवरात्र 2025 कैलेंडर (Shardiya Navratri 2025 Dates)

नवरात्र का पहला दिन: 22 सितंबर 2025, मां शैलपुत्री की पूजा
नवरात्र का दूसरा दिन: 23 सितंबर 2025, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
नवरात्र का तीसरा दिन: 24 सितंबर 2025, मां चंद्रघंटा की पूजा
नवरात्र का तीसरा दिन: 25 सितंबर 2025, मां चंद्रघंटा की पूजा
नवरात्र का चौथा दिन: 26 सितंबर 2025, मां कूष्मांडा की पूजा का 
नवरात्र का पांचवा दिन: 27 सितंबर 2025, मां स्कंदमाता की पूजा
नवरात्र का छठा दिन: 28 सितंबर 2025, मां कात्यायनी की पूजा
नवरात्र का सातवां दिन: 29 सितंबर 2025, मां कालरात्रि की पूजा
नवरात्र का आठवां दिन: 30 सितंबर 2025, मां महागौरी 
नवरात्र का नौवां दिन: 1 अक्टूबर 2025, मां सिद्धिदात्री की पूजा
विजयदशमी: 2 अक्टूबर 2025, दुर्गा विसर्जन

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement