Shani Vakri 2026: 2026 में 4 महीने वक्री रहेंगे शनि, इन 6 राशि वालों की होगी तगड़ी कमाई

Shani Vakri 2026: नए साल 2026 में शनि देव 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और शनि की उल्टी चाल 10 नवंबर तक जारी रहेगी. ज्योतिषविदों का कहना है कि मार्गी शनि पांच राशि के जातकों को बहुत लाभ देंगे.

2026 के आखिर पांच महीनों में शनि की चाल उल्टी रहने वाली है. (Photo: Pixabay)
Shani Vakri 2026: नया साल 2026 शुरू होने वाला है और यह वर्ष शनि की चाल के कारण बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 2026 में शनि का गोचर नहीं होगा. लेकिन शनि दो बार चाल जरूर बदलेंगे. शनि अभी मीन राशि में सीधी चाल चल रहे हैं. लेकिन 27 जुलाई 2026 को शनि इसी राशि में वक्री हो जाएंगे. इसके बाद शनि की वक्री चाल 10 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी. इस दौरान शनि करीब चार महीने तक वक्री ही रहने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि मार्गी शनि पांच राशि के जातकों को बहुत लाभ देंगे.

कर्क राशि
2026 में शनि के वक्री होते ही कर्क राशि पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे. नौकरी में पदोन्नति संभव है. सैलरी बढ़ने के संकेत हैं और कमाई के नए स्रोत सामने आ सकते हैं. अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं मजबूत रहेंगी. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. इस समय नया निवेश करना भी शुभ रहेगा.

मिथुन राशि
साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज और व्यापार में तेजी लेकर आएगा. नया व्यवसाय शुरू करने वालों को मुनाफा कमाने के बेहतर मौके मिल सकते हैं. व्यापारियों की आय बढ़ेगी और नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन मिलने के संकेत हैं. कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. निवेश के लिहाज से भी यह समय लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है.

कन्या राशि
शनि की वक्री चाल कन्या राशि के धन और संपत्ति में अचानक बढ़ोतरी के योग बना सकती है. भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबे समय से ठप या धीमे चल रहे कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ सकते हैं. किसी नई डील से लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी और व्यवसाय दोनों में प्रगति होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और पसंदीदा या नई नौकरी मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं.

वृश्चिक राशि
नए साल 2026 में वक्री होने के बाद वृश्चिक राशि वालों की भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. जमीन, घर या कार खरीद सकते हैं. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी रहेगी. परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना बढ़ेगी. पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं. हर क्षेत्र में सफलता के योग प्रबल बनेंगे.

धनु राशि
2026 में शनि के वक्री होने से धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. करियर, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सफलता की संभावनाएं बनेंगी. अधूरे कार्य तेजी से पूरे हो सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं. व्यापार में लाभ बढ़ेगा. विदेश यात्रा या अवसर भी मिल सकते हैं.

---- समाप्त ----
