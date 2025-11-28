scorecardresearch
 
Shani Surya Yuti 2026: साल 2026 की शुरुआत में बनेगी सूर्य-शनि की प्रबल युति, चमक जाएगा इन राशियों का भाग्य

Shani Surya Yuti 2026: 2026 में जनवरी के महीने में शनि और सूर्य के पंचांक योग का निर्माण होगा, जो कई राशियों के लिए विशेष लाभ लेकर आएगा. ज्योतिषियों के अनुसार, इस पंचांक योग से नए साल की शुरुआत सकारात्मक रहेगी.

जनवरी 2026 की शुरुआत में सूर्य-शनि युति से पंचांक योग बनेगा (Photo: ITG)
Shani Surya Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि दोनों ग्रह ही बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं. सूर्य को सभी ग्रहों का पिता माना जाता है तो वहीं शनि को कर्मफलदाता और न्यायाधीश माना जाता है. इन दोनों ग्रहों का प्रभाव देश-दुनिया और मानव जीवन पर सीधा सीधा पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, नया साल 2026 बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस नए वर्ष की शुरुआत बड़े बड़े राजयोगों से होगी.

दरअसल, साल 2026 शुरु होते ही जनवरी में सूर्य-शनि के संयोग से पंचांक योग का निर्माण होगा. वैसे तो दोनों ग्रहों के बीच शत्रुता मानी जाती है लेकिन इनके बीच पिता-पुत्र का संबंध भी है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस वक्त शनि मीन राशि में विराजमान हैं और सूर्य धनु राशि में बैठे हुए हैं, इन दोनों राशियों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं. जिसकी वजह इन दोनों ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगा, जिससे नए वर्ष 2026 में पंचांक योग का निर्माण होगा. ये पंचांक योग कई राशियों के लिए लकी भी साबित होगा. चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

कब बनेगा पंचांग योग?

द्रिक पंचांग के अनुसार, पंचांग योग 4 जनवरी 2026 को रात 11 बजकर 38 मिनट पर बनेगा, जब सूर्य-शनि एक दूसरे से 72 डिग्री पर होंगे. 

कन्या

साल 2026 में सूर्य-शनि का पंचांक योग कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक अवसरों के द्वार खोलेगा. लंबे समय से अटका कोई बड़ा निवेश, प्रॉपर्टी या बिजनेस प्रस्ताव आगे बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बेहतर पद मिलने की प्रबल संभावना है. परिवार में स्थिरता बढ़ेगी. विदेश संबंधी प्रयास भी तेजी पकड़ेंगे.

Advertisement

धनु

सूर्य-शनि का पंचांक योग धनु राशि वालों को भी साल 2026 में सकारात्मक फल प्रदान करेगा. करियर में बड़ा बदलाव या नई दिशा मिल सकती है. नौकरी में उच्च पद प्राप्त हो सकता है. खुद का काम शुरू करने का मौका मिल सकता है. सरकारी कार्य तेजी से बनेंगे. कानूनी मामलों में अनुकूलता मिलेगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कोई पुराना सपना पूरा होता दिखेगा. स्वास्थ्य में भी सुधार आने के संकेत हैं.

मीन

पंचांक योग मीन राशि वालों को मेहनत करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होगा. वित्त संबंधी मामलों में गहरा सुधार होगा. लंबे समय से चल रहा लेनदेन समाप्त होगा. रिसर्च, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और इन्वेस्टमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रगति दिखेगी. जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ता बेहतर होगा.

---- समाप्त ----
