Shani-Rahu-Ketu 2026 Rashifal: नया साल इन 2 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण...जब शनि, राहु, केतु मिलकर मचाएंगे तबाही

Shani-Rahu-Ketu 2026 Rashifal: साल 2025 अब अंत की ओर बढ़ रहा है. जल्द ही नया साल 2026 नई उम्मीदों, नए सपनों और नई ऊर्जा के साथ दस्तक देगा. आमतौर पर नया साल सभी के लिए उत्साह लेकर आता है, लेकिन ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो 2026 कुछ राशियों के लिए आसान नहीं रहने वाला है. ज्योतिषियों के मुताबिक, आने वाले साल में कई बड़े ग्रह अपनी चाल और राशि बदलेंगे. शनि, राहु, केतु, मंगल और गुरु जैसे प्रभावशाली ग्रहों की गतिविधियां कई लोगों के जीवन में उतार-चढ़ाव ला सकती हैं. इसके चलते कुछ राशियों को मानसिक तनाव, असमंजस और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

साल 2026 में गुरु, शनि, मंगल और राहु-केतु की स्थिति खास तौर पर ध्यान देने वाली रहेगी. गुरु इस वर्ष दो बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहले कर्क और उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कई राशियों की दिशा और दशा बदल सकती है. वहीं राहु-केतु का प्रभाव भी कुछ समय के लिए अशांति बढ़ाने वाला रहेगा. खास बात यह है कि 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु के साथ उनकी युति बनेगी. इस संयोग से अंगारक योग का निर्माण होगा, जिसे ज्योतिष में काफी उग्र और प्रभावशाली माना जाता है.

सिंह

सिंह राशि वालों के लिए नया साल 2026 थोड़ा परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है. काम और निजी जीवन दोनों में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे तनाव महसूस हो सकता है. कभी-कभी मन में बेचैनी रहेगी. गुस्से में लिए गए फैसले बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं. इस समय किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं रहेगा. गलत लोगों की संगत से दूरी बनाए रखना जरूरी है. खुद पर भरोसा रखें, लेकिन अहंकार से बचें. अगर आप धैर्य के साथ कदम उठाएंगे. अपने मन को शांत रखेंगे, तो मुश्किल समय भी आसानी से निकल जाएगा.

कुंभ

साल 2026 कुंभ राशि वालों को बहुत ही फूंक-फूंककर कदम रखने होंगे. इस दौरान राहु लंबे समय तक आपकी राशि में रहेंगे और कुछ समय के लिए मंगल भी साथ होंगे, जिससे मन जल्दी भटक सकता है. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना या जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है. नौकरी या व्यापार में किसी से बहस होने की स्थिति बन सकती है, खासकर वरिष्ठ लोगों के साथ मतभेद से बचना जरूरी होगा. पैसों के मामले में जोखिम लेने से बचें, वरना हानि हो सकती है. रिश्तों में भी शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी कही गई बात सामने वाले को ठेस पहुंचा सकती है. शांति और धैर्य से काम लेना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा.

