Shani Nakshatra Parivartan 2025: दशहरा के अगले दिन होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को होगा फायदा

Shani Nakshatra Parivartan 2025: 2 अक्टूबर यानी कल दशहरा का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन जगह जगह पर रावण दहन किया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है. वहीं, ज्योतिष गणना के अनुसार, दशहरा के ठीक अगले दिन इस बार शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा. दरअसल, शनि 3 अक्टूबर को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और संयोग की बात यह है कि शनि इस नक्षत्र में पूरे 27 साल बाद प्रवेश करने वाले है. जो कि बहुत ही विशेष और खास माना जा रहा है.

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जिस तरह से शनि का गोचर महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से शनि का नक्षत्र परिवर्तन विशेष होता है. शनिदेव को कर्मफल दाता और न्यायप्रिय देवता के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह हर व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं. जब भी शनि का नक्षत्र परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हर जातक के जीवन पर पड़ता है. तो चलिए जानते हैं कि दशहरे के अगले दिन होने वाला शनि का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए फायदेमंद और लाभकारी माना जा रहा है.

1. मिथुन

शनि का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए लाभकारी साबित होगा. जिन कार्यों में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, अब वे धीरे-धीरे पूरे होंगे. नौकरी में पदोन्नति के योग हैं और नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. बिजनेस वालों को साझेदारी से फायदा होगा. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी. परिवार में भी सुख-शांति बनी रहेगी.

2. मकर

दशहरे के अगले दिन होने वाला शनि का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि वालों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है. करियर और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में शुभ साबित होगा. निवेश किए गए धन से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है. नौकरीपेशा लोग नई जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी. पारिवारिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा. पुराने मतभेद खत्म होंगे. सेहत में भी सुधार होगा.

3. कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए शनि का यह परिवर्तन बेहद सकारात्मक साबित होगा. कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा. आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. आपको बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी भी मिल सकती है. आर्थिक रूप से यह समय निवेश और बचत के लिए लाभकारी रहेगा. परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना है.

