Shani margi 2025: शनि की सीधी चाल शुरू, 2026 में इन 4 राशि वालों के कर्मों का होगा हिसाब

Shani margi 2025: शनि देव ने 28 नवंबर को अपनी उल्टी चाल छोड़कर सीधी चाल शुरू कर दी है. इसे शनि का मार्गी होना कहते हैं. ज्योतिष में मार्गी शनि की अधिक शक्तिशाली माना गया है. शनि देव 26 जुलाई 2026 तक मार्गी अवस्था में ही रहेंगे. और मीन राशि में मार्गी रहकर कर्मों के हिसाब से शुभ-अशुभ फल देंगे. ज्योतिषाचार्य पं. शैलेंद्र पांडेय के अनुसार, मार्गी शनि नए साल 2026 में चार राशि के जातकों के कर्मों का हिसाब करने वाले हैं. यानी साल 2026 के पूर्वार्ध में कुछ राशियों को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है.

और पढ़ें

मेष राशि

मेष राशि वालों की चिंताएं बढ़ सकती हैं. अपयश या बदनामी की संभावनाएं बन सकती हैं. अपयश परेशान कर सकता है. और दिक्कतें आ सकती हैं. कोई करीबी व्यक्ति आपकी छवि को बिगाड़ सकता है. समाज में अपना मान-सम्मान बचाए रखने के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है. कार्यस्थल पर भी इसका विशेष ख्याल रखना होगा.

सिंह राशि

आपके ऊपर शनि की ढैय्या का प्रभाव बीच में थोड़ा कम हो गया था, अब वो प्रभाव एकदम से बढ़ जाएगा. ढैय्या पूरी तरह से चलने लगेगी. तो सबसे पहले आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे. सेहत, करियर के मामले में सावधान रहना होगा. रोग-बीमारियां आपको घेर सकती हैं. नौकरी-कारोबार में उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयास करना होगा. षडयंत्रकारी आपकी तरक्की के आड़े आ सकते हैं.

कुंभ राशि

शनि की साढ़ेसाती आपकी राशि से उतर रही है. उसका प्रभाव और ज्यादा तेजी से अब आपके ऊपर पड़ेगा. कुंभ राशि वाले अगर धन कमाना चाहते हैं तो काफी मेहनत करनी होगी. रुपया-पैसा कहीं फंसने का जोखिम रहेगा. स्वास्थ्य और मन के मामले में समस्या हो सकती है. बेवजह का डिप्रेशन, तनाव या मन बुझा-बुझा सा महसूस कर सकता है. हड्डियों और नसों की समस्या परेशान कर सकती है.

Advertisement

मीन राशि

मीन राशि पर भी शनि की साढ़ेसाती चल ही रही है और शनि के मार्गी होने से इसका प्रभाव बढ़ेगा. करियर और धन से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान करेंगी. करियर में गलत निर्णय से आप मुश्किल में आ सकते हैं. नौकरी, व्यापार और धन के मामले में सावधानी से काम करना होगा. अगर इस समय कोई बड़ा निर्णय लेना है तो शुभचिंतकों की सलाह लेकर ही कोई कदम उठाएं.

---- समाप्त ----