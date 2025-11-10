Shani Margi 2025: 28 नवंबर से शनि की सीधी चाल होगी शुरू, इन 5 राशियों की बढ़ सकती है मुश्किल

Shani Margi 2025: 28 नवंबर से शनि देव की सीधा चाल शुरू होने वाली है. इसके बाद शनि 26 जुलाई 2026 तक मार्गी ही रहने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि मार्गी शनि कुछ राशियों को लाभ देंगे तो कुछ राशि के जातकों को सावधानी बरतनी होगी. इन राशियों पर शनि की साढ़ीसाती और ढैय्या का प्रभाव भी है. ऐसे में जब भी शनि की चाल बदलती है तो इन राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना प्रबल रहती है.

साढ़ेसाती वाली राशियों पर प्रभाव

मेष राशि- मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. शनि के मार्गी होते आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान देंगे. एकाग्रता भंग होने से आपको अच्छे परिणाम मिलने में मुश्किल हो सकती है. घर-परिवार में मतभेद होने से मन बेचैन रह सकता है.

कुंभ राशि- कुंभ राशि पर भी साढ़ेसाती चल रही है. मार्गी शनि आपको आर्थिक और स्वास्थ्य के मोर्चे पर नुकसान दे सकता है. खर्चों में इजाफा होने से बैंक-बैलेंस गड़बड़ हो सकता है. रोग-बीमारियों पर धन खर्च बढ़ सकता है. उधार लेन-देन के चलते कोई बड़ी मुसीबत मोल ले सकते हैं.

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए भी यह समय कठिन हो सकता है. आपको शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों की चिंता करने की आवश्यकता है. आपका कोई सीक्रेट लोगों के सामने आने का डर रहेगा. समाज में छवि खराब हो सकती है. सेहत में भी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.

ढैय्या वाली राशियों पर प्रभाव

सिंह राशि- इस समय सिंह राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है. आपको घर-परिवार और दांपत्य जीवन में बहुत तालमेल बनाकर चलने की सलाह दी जाती है. रिश्तों में खटास पड़ सकती है. पार्टनर के साथ हुई जरा सी अनबन किसी बड़े फसाद का कारण बन सकती है. धैर्य से काम लें और वाणी में मधुरता का ध्यान रखें.

धनु राशि- धनु राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मोर्चे पर लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे. हाथ में पैसा आते ही खर्च होगा. धन का संचय करना बहुत मुश्किल होगा. इस दौरान बार-बार महंगी चीजें खरीदने का मन करेगा. लेकिन आपको बजट बनाकर चलना होगा और निवेश के मामलों पर ज्यादा गौर करना होगा.

