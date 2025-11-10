scorecardresearch
 

Feedback

Shani Margi 2025: 28 नवंबर से शनि की सीधी चाल होगी शुरू, इन 5 राशियों की बढ़ सकती है मुश्किल

Shani Margi 2025: 28 नवंबर से शनि की चाल सीधी होने से कुछ राशियों को राहत मिलेगी. जबकि साढ़ेसाती और ढैय्या से प्रभावित जातकों को सचेत रहने की आवश्यकता होगी. इस अवधि में कर्म, धैर्य और संयम की परीक्षा होगी.

Advertisement
X
शनि देव 28 नवंबर से 26 जुलाई 2026 तक मार्गी ही रहने वाले हैं. (Photo: AI Generated)
शनि देव 28 नवंबर से 26 जुलाई 2026 तक मार्गी ही रहने वाले हैं. (Photo: AI Generated)

Shani Margi 2025: 28 नवंबर से शनि देव की सीधा चाल शुरू होने वाली है. इसके बाद शनि 26 जुलाई 2026 तक मार्गी ही रहने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि मार्गी शनि कुछ राशियों को लाभ देंगे तो कुछ राशि के जातकों को सावधानी बरतनी होगी. इन राशियों पर शनि की साढ़ीसाती और ढैय्या का प्रभाव भी है. ऐसे में जब भी शनि की चाल बदलती है तो इन राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना प्रबल रहती है.

साढ़ेसाती वाली राशियों पर प्रभाव

मेष राशि- मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. शनि के मार्गी होते आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान देंगे. एकाग्रता भंग होने से आपको अच्छे परिणाम मिलने में मुश्किल हो सकती है. घर-परिवार में मतभेद होने से मन बेचैन रह सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Guru Shani Sanyog
गुरु कल होंगे वक्री, शनि भी बदलेंगे चाल, 3 महीने इन 4 राशियों की चांदी ही चांदी 
guru vakri & shani margi 2025
30 साल बाद शनि-शुक्र की युति, 2026 में ये 3 राशियां रहेंगी मालामाल 
guru vakri & shani margi 2025
500 साल बाद गुरु वक्री-शनि मार्गी होंगे एक साथ, इन राशियों को होगा धन लाभ 
Shani Vakri 2025, Mercury Vakri July 2025, Rahu Ketu Vakri Sawan,
शनि की राशि में राहु का गोचर, इन 3 राशियों के लिए लकी रहेगा नया साल 2026 
Mercury-Saturn Yoga 2025
बुध-शनि का दुर्लभ संयोग, 20 नवंबर तक इन 3 राशियों को खूब होगा धन लाभ 

कुंभ राशि- कुंभ राशि पर भी साढ़ेसाती चल रही है. मार्गी शनि  आपको आर्थिक और स्वास्थ्य के मोर्चे पर नुकसान दे सकता है. खर्चों में इजाफा होने से बैंक-बैलेंस गड़बड़ हो सकता है. रोग-बीमारियों पर धन खर्च बढ़ सकता है. उधार लेन-देन के चलते कोई बड़ी मुसीबत मोल ले सकते हैं.

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए भी यह समय कठिन हो सकता है. आपको शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों की चिंता करने की आवश्यकता है. आपका कोई सीक्रेट लोगों के सामने आने का डर रहेगा. समाज में छवि खराब हो सकती है. सेहत में भी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.

Advertisement

ढैय्या वाली राशियों पर प्रभाव

सिंह राशि- इस समय सिंह राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है. आपको घर-परिवार और दांपत्य जीवन में बहुत तालमेल बनाकर चलने की सलाह दी जाती है. रिश्तों में खटास पड़ सकती है. पार्टनर के साथ हुई जरा सी अनबन किसी बड़े फसाद का कारण बन सकती है. धैर्य से काम लें और वाणी में मधुरता का ध्यान रखें.

धनु राशि- धनु राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मोर्चे पर लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे. हाथ में पैसा आते ही खर्च होगा. धन का संचय करना बहुत मुश्किल होगा. इस दौरान बार-बार महंगी चीजें खरीदने का मन करेगा. लेकिन आपको बजट बनाकर चलना होगा और निवेश के मामलों पर ज्यादा गौर करना होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement