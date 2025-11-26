scorecardresearch
 

Shani Margi 2025: मार्गी शनि इन 3 राशियों के लाएंगे अच्छे दिन, 2026 में लाभ ही लाभ

Shani Margi 2025: 28 नवंबर से शनि मीन राशि में मार्गी होकर 26 जुलाई 2026 तक तीन राशियों के जीवन में सफलता, आर्थिक लाभ और उन्नति के योग बनाएंगे. मार्गी शनि के अनुकूल होने पर मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होता है.

यदि कुंडली में शनि की स्थिति उत्तम हो तो इंसान का जीवन खुशियों से भर जाता है. (Photo: AI Generated)
Shani Margi 2025: नवग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली शनि को माना जाता है. कहते हैं कि यदि कुंडली में शनि की स्थिति उत्तम हो तो इंसान का जीवन खुशियों से भर जाता है. अन्यथा आदमी को बहुत दुख, मुसीबत झेलने पड़ते हैं. 28 नवंबर को शनि देव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. यानी इस दिन से शनि की सीधी चाल शुरू हो जाएगी. इसके बाद शनि देव 26 जुलाई 2026 तक मार्गी अवस्था में ही रहेंगे. ज्योतिष गणना के अनुसार, मार्गी शनि तीन राशि के जातकों को शुभ परिणाम देने वाला है.

वृषभ राशि- नौकरीपेशा जातकों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे. पदोन्नति संभव है. व्यापारी वर्ग के जातकों का मुनाफा भी बढ़ सकता है. कोई अच्छी डील आपके हाथ लग सकती है. जुलाई 2026 तक आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. रोग-बीमारियों पर हो रहे खर्च में कमी आएगी. माता-पिता या घर के बड़े-बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मिथुन राशि- शनि की सीधी चाल मिथुन राशि वालों के भी अच्छे दिन लेकर आ सकती है. रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी. मनचाही नौकरी या ट्रांसफर मिल सकता है. व्यापारी वर्ग के लोग अपने कामधंधे का सफलतापूर्वक प्रसार कर सकेंगे. जो लोग कोई नया काम या दुकान आदि खोलने पर लंबे समय से विचार कर रहे थे, उनका सपना भी साकार हो सकता है. प्रॉपर्टी या अन्य क्षेत्रों में निवेश करने वालों को लंबे समय तक लाभ मिलेंगे.

मकर राशि- मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति संवरने वाली है. अचानक धन लाभ के योग बनते दिख रहे हैं. रुका हुआ धन मिलने की प्रबल संभावना बन रही है. वाणी-व्यवहार से लोग खुश रहेंगे. कार्यस्थल पर आपकी तरक्की हो सकती है. शत्रु-षडयंत्रकारियों को परास्त करेंगे. दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी. पार्टनर के सहयोग से किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है.

उपाय
यदि किसी जातक को मार्गी शनि के कारण कष्ट हो रहा है तो उन्हें कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए. शनिवार को शनि मंदिर जाकर काले तिल वाले सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं. आप यह दीपक पीपल के पड़े के पास भी जला सकते हैं. प्रत्येक शनिवार शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करें. इस दिन काले तिल, उड़द की दाल, सरसों के तेल, छाता, कम्बल या वस्त्रों का दान करने से लाभ मिलेगा.

---- समाप्त ----
