Shani Margi 2025: आज शनि हो रहे हैं मार्गी, साल 2026 तक इन 3 राशियों को बरपाएंगे कहर

Shani Margi 2025: शनि के मार्गी होने से कई राशियों के लिए आने वाले महीनों तक परिस्थितियां आसान नहीं रहने वाली हैं. काम, रिश्ते, करियर और पैसे से जुड़े मामलों में थोड़ा दबाव, परीक्षा और चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं.

शनि के मार्गी होने से इन राशियों को होगा नुकसान (Photo: ITG)
Shani Margi 2025: आज शनि मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं यानी आज से शनिदेव सीधी चाल चलेंगे. साल 2026, जुलाई तक शनि इसी अवस्था में बैठे रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, जो कि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए पूरे ढाई साल लेते हैं. जब भी शनि राशि परिवर्तन या चाल में परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव सीधा देश-दुनिया पर पड़ता है.

शनि जब वक्री से मार्गी होता है तो ऊर्जा अचानक आगे बढ़ने लगती है. जो लोग मानसिक, आर्थिक या जिम्मेदारी से जुड़े मामलों को टालते आए हैं, उन पर दबाव बढ़ सकता है. आइए जानते हैं कि शनि के मार्गी होने से किन राशियों को साल 2026 तक सावधान रहने की सलाह दी जा रही है. 

मेष

शनि के मार्गी होने से मेषराशि पर काम और जिम्मेदारियों का दबाव अचानक बढ़ सकता है. जो काम लंबे समय से अधूरे पड़े हैं या टाले जा रहे थे, वे एक-एक करके सामने आ सकते हैं. आर्थिक मामलों में जरा सी लापरवाही नुकसान कर सकती है, इसलिए बजट और खर्च पर ध्यान देना जरूरी होगा. 

कुंभ

शनि की मार्गी चाल कुंभ राशि वालों के रिश्तों, फैसलों और करियर पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है. जिन बातों या जिम्मेदारियों से बचकर चल रहे थे, अब वही सामने आएंगी. बड़े सपने या यात्राओं से जुड़े निर्णय अटक सकते हैं. आस-पास के लोगों पर भरोसा न करें. अपनी वाणी पर भी संयम रखें. हर कार्य सोच-समझकर करें.

मीन

शनि का मार्गी होना मीन राशि वालों की काम और परिवार दोनों तरफ से जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है. मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और नतीजे देर से मिलेंगे, जिससे थकान हो सकती है. रिश्तों और दोस्ती में गलतफहमी या दूरी का सामना करना पड़ सकता है. काम की जगह पर भी आलोचना या टकराव हो सकता है. ज्यादा भावनाओं में या जिद में फैसला लेना नुकसान पहुंचा सकता है.

