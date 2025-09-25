Shani Margi 2025: 28 नवंबर को शनि होंगे मार्गी, साढ़ेसाती वाली राशियों को रहना होगा सतर्क

Shani Margi 2025: हिंदू ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय के देवता, दंडाधिकारी और कर्मफल दाता कहा गया है. नवग्रहों में शनि की विशेष स्थान प्राप्त है. वर्तमान में शनि देव मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान हैं और जून 2027 तक इसी राशि में भ्रमण करेंगे. ज्योतिष गणना के अनुसार, लगभग 138 दिनों की वक्री चाल के बाद शनि 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो जाएंगे.

शनि का मार्गी होना जहां कई जातकों के लिए शुभ अवसर लेकर आएगा, वहीं जिन राशियों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है, उन्हें विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं कि शनि मार्गी होने के बाद किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातक इस समय शनि की साढ़ेसाती से गुजर रहे हैं. शनि मार्गी होने के बाद इन लोगों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी होगी. परिवार में भी छोटी-छोटी बातों पर मतभेद की संभावना रहेगी.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय सबसे चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है. शनि के मार्गी होने के बाद मानसिक तनाव, आर्थिक हानि और कर्ज बढ़ने की स्थिति बन सकती है. स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. पारिवारिक जीवन में भी असमंजस की स्थिति रह सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वाले जातक शनि की साढ़ेसाती से गुजर रहे हैं. आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और व्यापारियों को धन की लेन-देन में सावधानी रखनी होगी. इस समय परिवार के बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी है.

