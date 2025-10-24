Shani Margi 2025: नवंबर के आखिरी में शनि चलेंगे मार्गी चाल, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Shani Margi 2025: ज्योतिष शास्त्र में शनि को दंडाधिकारी और न्यायप्रिय देवता माना जाता है. कहते हैं कि शनि हर व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं. सभी ग्रहों में शनि का राशि परिवर्तन और गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है. दरअसल, वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और जून 2027 तक इसी राशि में रहेंगे. लेकिन, ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 138 दिनों की वक्री चाल चलने के बाद शनि 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे.

ज्योतिष शास्त्र में शनि का मार्गी होना बहुत ही लाभकारी माना जाता है. शनि मार्गी का अर्थ होता है जब शनि उल्टी चाल छोड़कर सीधी चाल चलना शुरू करते हैं. साथ ही, इनके मार्गी होने पर जीवन में प्रगति और स्थिरता भी आती है. तो चलिए जानते हैं कि नवबंर में शनि के मार्गी होने से किन राशियों को फायदा होगा.

1. मेष

शनि के मार्गी होने से मेष राशि वालों की मेहनत अब रंग लाएगी. लंबे समय से रुके काम धीरे-धीरे सफल होंगे और करियर में नए अवसर सामने आएंगे. पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और पुराने निवेश लाभ देंगे. घर-परिवार में सहयोग और शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक संतुलन मजबूत होगा.

2. कुंभ

वृष राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मजबूती और स्थिरता लाने वाला है. पुराने निवेश और योजनाओं से लाभ मिलेगा. नौकरी या व्यवसाय में लाभ के अवसर सामने आएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. लंबे समय से रुकी योजनाओं में सफलता का मार्ग खुल सकता है.

3. मीन

मिथुन राशि के लोग करियर और पढ़ाई में प्रगति देखेंगे. लंबे समय से रुके प्रोजेक्ट्स सफल होंगे. सहकर्मियों और दोस्तों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे. परिवार का सहयोग और मानसिक शांति भी बनी रहेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और निवेश लाभकारी साबित होंगे. नए अवसरों के चलते जीवन में स्थिरता और संतुलन आएगा.

