Shani Margi 2025: शनि मार्गी, राहुकाल, भद्रा, पंचक... 28 नवंबर को दुर्लभ संयोग, मुसीबत में ये 3 राशियां

Shani Margi 2025: 28 नवंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं. इस दिन राहुकाल, भद्रा और पंचक का भी संयोग रहेगा. ऐसे में ज्योतिषविदों ने तीन राशियों को संभलकर रहने की सलाह दी है. इन राशि के जातकों को फूंक-फूंककर कदम रखना होगा.

साल के आखिर में शनि का मार्गी होना कुछ जातकों के लिए चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि शनि एक बड़े ही दुर्लभ और अशुभ संयोग में मार्गी हो रहे हैं. (Photo: Pixabay)
Shani Margi 2025: न्याय देव शनि 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. यानी इस दिन शनि की सीधी चाल शुरू होगी. इससे पहले शनि बीते 138 दिनों से वक्री चाल चल रहे थे. ज्योतिष गणना के अनुसार, साल के आखिर में शनि का मार्गी होना कुछ जातकों के लिए चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि शनि एक बड़े ही दुर्लभ और अशुभ संयोग में मार्गी होने जा रहे हैं. ऐसे में ज्योतिषविदों ने कुछ राशियों को संभलकर रहने की सलाह दी है. आइए जानते हैं कि 28 नवंबर को ऐसा कौन सा संयोग बन रहा है और मार्गी शनि का प्रभाव किन राशियों पर सर्वाधिक हो सकता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 28 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजकर 50 मिनट पर शनि मीन राशि में मार्गी होंगे. इसी दिन सुबह 10.57 बजे से लेकर दोपहर 12.43 बजे तक राहुकाल भी रहेगा. इस दिन पंचक भी लग रहा है. इतना ही नहीं, इसी दिन सुबह करीब 6 बजे से लेकर शाम 5 बजकर 58 मिनट तक भद्रा का साया भी रहने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग किसी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है.

ये 5 राशियां रहें सावधान

मेष, कुंभ और मीन राशि
इस दौरान मेष, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. शनि के मार्गी होने का आपकी राशि पर सर्वाधिक प्रभाव हो सकता है. जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम आपको नुकसान पहुंचा सकता है. आर्थिक स्थिति डांवाडोल रहेगी और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. आपके खर्चे आय से अधिक रह सकते हैं. कर्ज या उधार लेने की नौबत आ सकती है

आपका कोई गुप्त सीक्रेट सार्वजनिक होने का भय आपको परेशान कर सकता है, जिससे आपकी छवि पर खराब हो सकती है. समाज में आपका मान-सम्मान कम होने का डर रहेगा. इन तीनों ही राशि के जातकों को वाद-विवाद से दूर रहना होगा और अपनी वाणी-व्यवहार पर संयम रखना होगा. कोर्ट-कचहरी के मामले में आपको झटका लग सकता है.

सिंह और धनु राशि
सिंह और धनु दोनों ही राशियां शनि की ढैय्या के प्रभाव में हैं. मार्गी शनि आपके गृहस्थ और पारिवारिक जीवन को तबाह कर सकता है. कोई छोटी सी बहस भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है. इसलिए संयम बनाए रखें और बोलचाल में मधुरता लाएं.

साथ ही, करियर और आर्थिक क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. पैसा हाथ में आते ही खर्च होगा, जिससे बचत करना मुश्किल होगा. बार-बार महंगी वस्तुएं खरीदने की इच्छा भी बढ़ सकती है. इसलिए बजट बनाकर चलना और निवेश से संबंधित फैसले सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा.

