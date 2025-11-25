scorecardresearch
 

Shani Margi 2025: 28 नवंबर को शनि मार्गी, कुंभ राशि वालों की 8 महीने होगी मोटी कमाई

Shani Margi 2025: 28 नवंबर को शनि देव मीन राशि में वक्री से मार्गी होंगे और जुलाई 2026 तक सीधी चाल में रहेंगे. शनि का यह परिवर्तन कुंभ राशि के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. साढ़ेसाती के प्रभाव वाली इस राशि पर मार्गी शनि विशेष प्रभाव डालेगा.

शनि कुंभ राशि से दूसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं. इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है. (Photo: Pixabay)
Shani Margi 2025: 28 नवंबर को शनि देव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं. यानी इस दिन से शनि की सीधी चाल शुरू होने वाली है. इसके बाद शनि 26 जुलाई 2026 तक मार्गी अवस्था में ही रहेंगे. शनि जब सीधी चाल चलते हैं तो विशेष परिणाम देते हैं. शनि कुंभ राशि से दूसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं. बता दें कि इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के अनुसार, शनि का मार्गी होना कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. आइए आपको बताते हैं कि मार्गी शनि कुंभ राशि के जातकों को कैसे परिणाम देगा.

धन-संपत्ति
कुंभ राशि वालों की धन की स्थिति में सुधार होगा. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ के योग बनेंगे. यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी. उधार या कर्ज में फंसा हुआ पैसा वापस मिलने का भी संयोग है. आपका किसी महंगी चीज पर पैसा खर्च हो सकता है. लेकिन बैंक-बैलेंस में कमी नहीं रहेगी. कुंभ राशि के छात्र अपने मन में किसी तरह के नेगेटिव विचार न आने दें. पूरी एकाग्रता के साथ से पढ़ाई करने का समय है, परिणाम अच्छे मिलेंगे.

नौकरी-व्यापार
कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा. आपका प्रमोशन-इन्क्रीमेंट हो सकता है. आय के साधों में वृद्धि हो सकती है. हालांकि व्यापारी वर्ग के लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी. तभी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. आपको फिलहाल कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए. जो लोग नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के बार में सोच रहे थे, वो किसी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल न करें. शुभचितंकों की सलाह पर ही काम करें.

स्वास्थ्य
शनि के मार्गी होते ही कुंभ राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. खान-पान में किसी भी तरह की लापरवाही न करें. जिन लोगों के घर में कोई पीड़ित व्यक्ति है, उन्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है. आपकी कोई पुरानी बीमारी फिर से परेशानी बढ़ा सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं दिख रहा है.

क्या उपाय करें आप?
प्रतिदिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और शनिवार के दिन अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करें. कोई भी फल जो इस मौसम में मिलता है, उसका भोग भगवान को जरूर लगाएं. फिर प्रसाद के रूप में इसे गरीबों में भी बांटें. शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल. छाता, कम्बल, घी, गुड़, काले तिल या खाने की चीजों का दान करें.

