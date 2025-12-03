scorecardresearch
 
Shani Ki Dhaiya: 2026 में इन 2 राशियों पर पूरे साल रहेगा संकट, शनि की ढैय्या बरपाएगी कहर

Shani Ki Dhaiya: 2026 में शनि का गोचर नहीं होगा. शनि जुलाई में केवल वक्री होंगे. ऐसे में सिंह और धनु राशि पर पूरे साल शनि की ढैय्या बनी रहेगी. इसके प्रभाव से खर्चों में वृद्धि, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

2025 की तरह 2026 में भी दो राशियों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव जारी रहेगा. (Photo: Pexels)
Shani Ki Dhaiya: नए साल 2026 में शनि का गोचर नहीं होगा. शनि सिर्फ एक बार जुलाई माह में मार्गी से वक्री होंगे. ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि 2025 की तरह 2026 में भी दो राशियों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव जारी रहेगा. ये राशियां हैं- सिंह और धनु. ज्योतिष गणना के अनुसार, इन राशियों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव पूरे साल रहेगा. नतीजन इनके खर्च बढ़ेंगे. मानसिक चिंता रहेगी, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. आइए जानते हैं कि नए साल में शनि की ढैय्या इन दोनों राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगी.

सिंह राशि पर ढैय्या का असर

खर्चों पर नियंत्रण रखें
शनि की ढैय्या का प्रभाव आपके बेवजह के खर्चों में वृद्धि करेगा. परिणामस्वरूप आपके वित्तीय प्रबंधन में कठिनाई आ सकती है. इन जातकों को अपने निवेश-खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी. अन्यथा आपका बैंक-बैलेंस और बजट बिगड़ सकता है.

मानसिक तनाव
यह वर्ष आपके लिए मानसिक तनाव वाला साबित हो सकता है. डर, चिंता और निर्णय लेने में समस्या रहेगी. आत्मविश्वास में कमी का एहसास होगा. साथ ही आपको थकान, कमजोरी या कोई  पुराना रोग दिक्कत दे सकत है.

यात्रा में सावधानी
शनि की ढैय्या का असर आपकी यात्रा पर भी दिखाई दे सकता है. छोटी या लंबी यात्रा के दौरान लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है. इसलिए सिंह राशि के जातकों को यात्रा योजनाओं में सतर्क रहना होगा. वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें. दूसरों का वाहन मांगकर न चलाएं.

धनु राशि पर ढैय्या का असर

उधार-खर्च की समस्या
शनि की ढैय्या का असर आपके गैर जरूरी खर्चों के रूप में सामने आ सकता है. इस अवधि में किया गया निवेश आपको बड़ा नुकसान भी दे सकता है. संपत्ति आदि के मामलों में झटका लग सकता है. योजना बनाकर खर्च करना ठीक रहेगा.

सेहत में उतार-चढ़ाव
2026 स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी का समय रहेगा. मानसिक और शारीरिक कमजोरी बढ़ सकती है. रोग-बीमारियां से सतर्क रहें. तनाव बढ़ने से नींद और दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. संतुलित आहार, व्यायाम और मानसिक शांति पर ध्यान दें.

रिश्तों में खटास
शनि की ढैय्या के कारण आपके रिश्तों में खटास पड़ सकती है. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव बढ़ेगा. ससुराल पक्ष से लंबे समय के लिए बातचीत बंद हो सकती है. दांपत्य जीवन में चली आ रही खुशियां भी प्रभावित हो सकती है. संतान पक्ष आपको चिंता में डाल सकता है. कोई करीबी शख्स आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर जोखिम में डाल सकता है.

