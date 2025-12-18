Shani Gochar 2026: शनि इन राशियों पर धारण करेंगे चांदी के पाए, साल 2026 में होगा बंपर लाभ

Shani Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में शनिदेव न्यायप्रिय देवता माने जाते हैं. शनि हर जातक को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल प्रदान करते हैं, वह किसी को भी राजा से रंक और रंक से राजा बना सकते हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति चलते हैं जिसका चक्कर पूरे ढाई साल में पूरा होता है. इस समय शनि मीन राशि में मार्गी होकर बैठे हुए हैं और 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे. इसी के साथ, जब भी नए वर्ष की शुरुआत होने वाली होती है तो शनि अलग अलग तरीके से अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं.

दरअसल, शनि जब भी गोचर करते हैं तो वह चांदी, लोहे और तांबे के पाए धारण करके ही दूसरी राशि में जाते हैं. इन्हीं पाए के आधार पर शनिदेव जातक को शुभ व अशुभ परिणाम भी प्रदान करते हैं. नया साल शुरू होते ही शनि चांदी के पाए धारण करेंगे, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमकेगी. आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में.

कर्क

साल 2026 में शनि का चांदी का पाया कर्क राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास शुभ दिन लेकर आएगा. शनि की यह स्थिति अचानक होने वाले नुकसान से बचाव कराएगी. यह समय कार्यों में एकाग्रता बढ़ाएगी. नौकरी में बदलाव की स्थिति बने तो फैसला सोच-समझकर लें. शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश में सावधानी रखनी होगी. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह वक्त फोकस बनाए रखने में सहायक होगा. आर्थिक कार्यों में लाभ होने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 में शनि का चांदी का पाया भाग्य को मजबूती देने वाला रहेगा. करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी. मेहनत का सही फल मिलेगा. जो लोग सरकारी नौकरी, कानूनी मामलों या प्रशासन से जुड़े कामों में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा. पैसों से जुड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी.

कुंभ

कुंभ राशि पर भी शनि का गहरा प्रभाव रहेगा क्योंकि इस समय इस राशि पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है. 2026 में चांदी का पाया पहनने से कुंभ राशि वालों को फैसले लेने में स्पष्टता आएगी. लंबे समय से रुके काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च कम होंगे. बचत बढ़ेगी. पारिवारिक रिश्तों में चल रही गलतफहमियां भी धीरे-धीरे दूर होंगी.

