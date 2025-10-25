scorecardresearch
 

Feedback

Rashifal Predictions: 2026 में इन राशियों पर शनिदेव की होगी खास कृपा, खूब मिलेगा धन- दौलत

Shani Dev Horoscope: 2026 में शनि देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे हर राशि पर अलग प्रभाव पड़ेगा. मीन में स्थित शनि जीवन में स्थिरता, मेहनत, विवेक और आध्यात्मिक प्रगति का संकेत देंगे. यह समय कुछ राशियों पर शनिदेव की विशेष कृपा लेकर आएगा.

Advertisement
X
Shani Dev in 2026 (Photo Courtesy: Grok)
Shani Dev in 2026 (Photo Courtesy: Grok)

ज्योतिषशास्त्र में शनिदेव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. उन्हें न्याय, कर्म, अनुशासन और परीक्षा का देवता माना जाता है. शनि ग्रह को ज्योतिष में कर्मफल का दाता कहा जाता है. यह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देता है. मान्यता है कि शनि देव रंक को राजा बना सकते हैं. 2026 में शनि देव मीन राशि में विराजमान होंगे, और इस स्थिति का प्रत्येक राशि पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेगा. शनि, जो कर्मफल और अनुशासन के देवता हैं. अपने गंभीर और न्यायपूर्ण प्रभाव के साथ जीवन में स्थिरता, मेहनत और परिपक्वता लेकर आते हैं. मीन राशि में होने के कारण, शनि का प्रभाव सहनशीलता, विवेक और आध्यात्मिक विकास की ओर अधिक बढ़ेगा. जानते हैं 2025 में किन राशियों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए यह समय सहनशीलता, परिश्रम और कर्मफल की दिशा में निर्णायक साबित होगा. शनि वृषभ राशि वालों के जीवन में कष्ट और मेहनत के बावजूद स्थिर सफलता लेकर आएंगे. शनि के प्रभाव से लंबे समय से रुके हुए काम या प्रोफेशनल बाधाएं धीरे-धीरे दूर होंगी. मेहनत और अनुशासन से स्थायी और मजबूत सफलता मिल सकती है. वित्तीय मामलों में सुधार आएगा, लेकिन जल्दबाजी या अनियोजित निवेश से बचना चाहिए. शनि की कृपा से आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. परिवार और मित्रों के साथ रिश्तों में धैर्य और समझदारी से स्थिरता आएगी. किसी पुराने विवाद या गलतफहमी का समाधान हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Chhath Puja 2025
छठ महापर्व आज से शुरू, जानें सूर्य देव और छठी मैया की पूजन विधि  
छठ पूजा
खरना पर आम की लकड़ी से बनता है पवित्र प्रसाद, क्या है इसके पीछे की वजह 
Chhath Puja (Photo: PTI)
नहाय खाय से लेकर उषा अर्घ्य तक, जानिए छठ पूजा के लिए जरूरी सामग्री लिस्ट 
নবপঞ্চম রাজযোগ
12 घंटे बाद बनने वाला है नंवपंचम राजयोग, तीन राशियां होंगी मालामाल 
पारिजात के फूल
घर की इस दिशा में लगाएं पारिजात का पौधा, खुलेंगे तरक्की के रास्ते  

सिंह राशि

2026 में शनि देव सिंह राशि में ढैय्या (अशुभ स्थिति) में होंगे. इसका मतलब है कि सिंह राशि वालों के लिए कुछ क्षेत्रों में अवरोध, देरी और कठिनाइयां बढ़ सकती हैं. शनि ढैय्या के कारण कार्य, स्वास्थ्य और संबंधों में समय-समय पर चुनौतियां आ सकती हैं. कठिनाइयां और देरी के बावजूद, जो मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, उन्हें दीर्घकालीन सफलता और स्थिर परिणाम मिलेंगे. शनि की यह स्थिति उन लोगों को संयम, अनुशासन और धैर्य सिखाती है, जो भविष्य में लाभदायक होगा. वित्तीय निर्णयों में धैर्य रखने से स्थायी आर्थिक सुरक्षा हासिल होगी. 

Advertisement

तुला राशि 
 तुला राशि के जातकों के लिए यह समय धैर्य, मेहनत और कर्मफल की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.  शनि अपने अनुशासन और न्याय के प्रभाव से तुला राशि वालों के जीवन में स्थिरता और दीर्घकालीन लाभ लाएंगे. लंबी अवधि के प्रयास से धन की वृद्धि होगी.

कुंभ राशि

कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है. 2026 उनके लिए सफलता, लाभ, आर्थिक उन्नति लेकर आएगा. कुंभ राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे.  शनिदेव की कृपा से रिश्तों में स्थिरता आएगी. साथ ही चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement