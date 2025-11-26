Shani Budh Yuti 2025: सालों बाद बनेगा ये अद्भुत संयोग, जब शनि-बुध होंगे मार्गी, शुरू होगा इन राशियों का अच्छा टाइम

Shani Budh Yuti 2025: जब भी कोई ग्रह वक्री या मार्गी चाल चलता है तो उसे ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से बहुत ही विशेष माना जाता है. इसी वजह से नवंबर बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस महीने में बहुत सारे बड़े ग्रहों ने अपनी चाल में परिवर्तन किया है. पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध और न्यायाधीश शनि मार्गी होने वाले हैं. दरअसल, शनि 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे और 29 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, शनि-बुध का यह संयोग पूरे 500 साल बाद बनेगा.

बुध के मार्गी होने से जहां बुद्धि, व्यापार, बातचीत, कम्युनिकेशन और निर्णय क्षमता तेज होती है, वहीं शनि का मार्गी होना जीवन में स्थिरता, कर्मफल और लंबे समय से रुके कामों को आगे बढ़ाने का मौका देता है. दोनों ग्रहों की यह सीधी चाल कई राशियों के लिए एक साथ अवसर, प्रगति और राहत का समय बना रही है. शनि-बुध की सीधी चाल कई राशियों के लिए बहुत ही खास मानी जा रही है, जो लकी राशियों को धन लाभ प्रदान करेगा.

मिथुन

मिथुन राशि के लोगों के लिए शनि-बुध का मार्गी होना ठहर चुके कामों में नई गति लेकर आएगा. काफी समय से जो योजनाएं बार-बार अटक रही थीं, अब वे आगे बढ़ने लगेंगी. आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं. कोई अटकी डील क्लियर हो सकती है. परिवार में चल रही किसी गलतफहमी का समाधान होगा, जिससे माहौल हल्का और सकारात्मक बनेगा. मानसिक तनाव कम होकर काम में फोकस बढ़ेगा. आत्मविश्वास मजबूत होगा.

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय खासतौर पर करियर और पहचान से जुड़ा शुभ रहेगा. नए प्रोजेक्ट मिलने की पूरी संभावना है. जिन लोगों से आप लंबे समय से संपर्क करने की सोच रहे थे, उनसे बातचीत बनेगी. यह नेटवर्किंग आगे चलकर फायदा पहुंचाएगी. आर्थिक रूप से भी समय अच्छा है, हालांकि निवेश सोच-समझकर करें. रिश्तों में इगो का असर कम होगा. बातचीत में सहजता बढ़ने से सामंजस्य बेहतर बनेगा.

कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए बुध-शनि मार्गी होना रुके काम पूरे होंगे. करियर में बदलाव चाहने वालों को सही दिशा दिखेगी. बेहतर अवसर सामने आएंगे. भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में जा सकता है. साथ ही पुराने विवाद भी सुलझने की संभावना है. मानसिक रूप से आप ज्यादा स्पष्ट महसूस करेंगे. निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ेगा. किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति का अप्रत्याशित सहयोग भी मिल सकता है, जो आपकी प्रगति में मददगार साबित होगा.

