Shakun Shastra: घर से निकलते वक्त ये 4 संकेत होते हैं बहुत ही शुभ! शुरू हो जाता है अच्छा टाइम

Shakun Shastra: शकुन शास्त्र हमारे दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है. कहते हैं कि हर छोटी घटना किसी न किसी चीज का संकेत होता है. वहीं, घर से निकलते समय होने वाली साधारण लगने वाली बातें भी कुछ न कुछ बताती हैं. तो चलिए जानते हैं उनके बारे में.

घर से निकलते वक्त ये संकेत होते हैं शुभ (Photo: AI Generated)
घर से निकलते वक्त ये संकेत होते हैं शुभ (Photo: AI Generated)

Shakun shastra: शकुन शास्त्र के अनुसार, कई बार हमारे बड़े-बुजुर्ग हमें घर से बाहर जाते वक्त कुछ शुभ चीजें करने और अशुभ चीजों से बचने की सलाह देते हैं. क्या आपने कभी जीवन में इन बातों के महत्व को समझने का प्रयास किया है. क्या आप जानते हैं घर से बाहर जाते वक्त होने वाली अजीब सी घटनाएं आपके कार्य पर कितना प्रभाव डालती हैं. तो आइए जानते हैं कि उन घटनाओं के बारे में, जो शुभ और अशुभ संकेत देती हैं.

छिंक आना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर से निकलते ही छींक आए तो इसको अशुभ समझा जाता है. लेकिन, ये हमेशा अशुभ हो ये कोई आवश्यक नहीं है. बिना बीमारी के छींक आए तो इसका महत्व है. अगर दो या दो से ज्यादा छींक आए तो ये किसी शुभ काम का संकेत माना जाता है. आकस्मिक रूप से एक छींक शुभ नहीं होती, ऐसा होने पर काम बिगड़ सकता है. अगर छींक का संकेत अच्छा ना हो तो दो मिनट बाद घर से बाहर निकलें.

वस्तुएं दिखाई देना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर से निकलते ही दिखने वाली चीजें कार्य का परिणाम बताती हैं. अगर पान का पत्ता, मछली, हाथी या किसी की अर्थी दिखे तो ये भी शुभ संकेत माने जाते हैं. दूध, खाली बर्तन और कूड़ा दिखे तो ये असफलता का सूचक है. अगर घर से निकलते वक्त फूल दिखे तो कोई मांगलिक कार्य होने वाला है.

लेकिन, अगर घर से निकलते समय कोई अशुभ चीज दिखे तो तुरंत अपने ईष्ट देव का नाम लीजिए या शिव शिव कहिए.

धन मिल जाए

अगर रास्ते में धन गिरा हुआ मिले तो इसके विशेष अर्थ होते हैं. अगर रास्ते में सिक्का मिले तो ये बताता है कि काम होने में अभी देरी होगी. इसके अलावा, धन अगर नोट के रूप में मिले तो समझिए कि रुका हुआ काम होने वाला है. यदि आपको सिक्का और नोट दोनों मिले तो समझिए कि काम किसी के सहयोग से होगा. वास्तु शास्त्र के अनुसार, रास्ते में मिलने वाले धन का संकेत अगर शुभ ना हो तो मिले हुए धन को तुरंत मंदिर में या किसी गरीब को दान कर देना चाहिए.

अजीब घटना घटित होना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर से निकलते ही चिड़िया बीट कर दे तो समझिए कि आर्थिक लाभ होने वाला है. इसके अलावा, सड़क पर चलते वक्त अगर आपका पैर कीचड़ या गोबर में पड़ जाए तो समझिए कि किसी समस्या में पड़ने वाले हैं.

घर से निकलते ही भिखारी सामने आ जाए तो उसको भीख जरूर दीजिए इससे आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा. इसके अलावा, घर से निकलने के बाद अगर आप कलम या रूमाल भूल जाए तो इसका मतलब ऑफिस में किसी से झगड़ा होगा.

---- समाप्त ----
