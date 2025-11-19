scorecardresearch
 

Vivah Muhurat List 2026: नए साल 2026 में कुल 59 शुभ मुहूर्त विवाह के रहेंगे, इस डेट से बजेंगी शादी की शहनाइयां

Vivah Muhurat List 2026: नया वर्ष विवाह मुहूर्त के लिहाज से बहुत ही विशेष रहने वाला है. इस साल विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए बहुत सारे शुभ मुहूर्त और शुभ योग प्राप्त होंगे. तो चलिए जानते हैं साल 2026 के विवाह-शादी की पूरी लिस्ट.

शादी-विवाह शुभ मुहूर्त 2026 (Photo: Getty Image)
शादी-विवाह शुभ मुहूर्त 2026 (Photo: Getty Image)

Shaddi Vivah Muhurat List 2026: नया वर्ष 2026 शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं. हर व्यक्ति नए साल से नई खुशियों की उम्मीद करता है. ज्योतिषियों के अनुसार, यह वर्ष 2026 को विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए बेहद अनुकूल माना गया है. पूरे वर्ष भर ऐसे कई अवसर बनेंगे, जब शुभ मुहूर्तों में शादी के बंधन में बंधा जा सकता है. ज्येष्ठ मास के साथ आने वाले अधिक मास, देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक चलने वाले चातुर्मास में विवाह का कोई योग नहीं है. इनके अलावा, हर महीने शहनाइयां गूंजने के योग बन रहे हैं. नए साल में कुल 59 शुभ तिथियां पड़ेंगी, जिनमें विवाह संपन्न करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा.

खरमास के कारण भी रहेगी विवाह पर रोक

द्रिक पंचांग के अनुसार, खरमास 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026, मकर संक्रांति तक रहेगा. लेकिन, शुक्र के अस्त होने की स्थिति के चलते विवाह तुरंत शुरू नहीं हो पाएंगे. 9 दिसंबर 2025 से लेकर शुक्र 3 फरवरी 2026 तक अस्त ही रहेगा. इसलिए, वास्तविक रूप से विवाह मुहूर्त 4 फरवरी 2026 को फिर से शुरू हो जाएंगे. हालांकि, इसके कुछ ही समय बाद, फरवरी के आखिरी दिनों से लेकर 4 मार्च तक होलाष्टक लगने के कारण विवाह पर फिर एक बार रोक लग जाएगी. इसके बाद, 14 मार्च 2026 को सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही दोबारा खरमास शुरू हो जाएगा, जो 13 अप्रैल 2026 तक चलेगा. अब आपको बताते हैं कि साल 2026 में कौन-कौन सी तिथियां शादी के लिए उपयुक्त मानी जा रही हैं.

दिसंबर 2025 में ये रहेंगे विवाह शादी के मुहूर्त

दिसंबर में ये रहेंगे विवाह के मुहूर्त, जिसमें 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर की सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त माने जा रहे हैं. इसके बाद 16 दिसंबर से खरमास (मलमास) की शुरुआत हो जाएगी.

विवाह मुहूर्त 2026 जनवरी

जनवरी में कुल 4 मुहूर्त रहेंगे- 14 जनवरी बुधवार, 23 जनवरी- शुक्रवार, 25 जनवरी- रविवार, 28 जनवरी- बुधवार.

फरवरी 2026

फरवरी में 12 मुहूर्त हैं- 5 फरवरी- गुरुवार, 6 फरवरी- शुक्रवार, 8 फरवरी- रविवार, 10 फरवरी- मंगलवार, 12 फरवरी- गुरुवार, 14 फरवरी- शनिवार, 19 फरवरी- गुरुवार, 20 फरवरी- शुक्रवार, 21 फरवरी- शनिवार, 24 फरवरी- मंगलवार, 25 फरवरी- बुधवार, 26 फरवरी- गुरुवार.

मार्च 2026

मार्च में 8 मुहूर्त हैं- 2 मार्च- सोमवार, 3 मार्च- मंगलवार, 4 मार्च- बुधवार, 7 मार्च- शनिवार, 8 मार्च- रविवार, 9 मार्च- सोमवार, 11 मार्च- बुधवार, 12 मार्च- गुरुवार.

अप्रैल 2026

अप्रैल में भी कुल 8 मुहूर्त हैं- 15 अप्रैल- बुधवार, 20 अप्रैल- सोमवार, 21 अप्रैल- मंगलवार, 25 अप्रैल- शनिवार, 26 अप्रैल-रविवार, 27 अप्रैल- सोमवार, 28 अप्रैल- मंगलवार, 29 अप्रैल- बुधवार.

मई 2026

मई में भी 8 विवाह मुहूर्त हैं- 1 मई- शुक्रवार, 3 मई- रविवार, 5 मई- मंगलवार, 6 मई- बुधवार 7 मई- गुरुवार, 8 मई- शुक्रवार, 13 मई- बुधवार, 14 मई- गुरुवार.

जून 2026

जून में 8 मुहूर्त हैं- 21 जून- रविवार, 22 जून- सोमवार, 23 जून- मंगलवार, 24 जून- बुधवार, 25 जून- गुरुवार, 26 जून- शुक्रवार, 27 जून- शनिवार, 29 जून- सोमवार.

जुलाई 2026

जुलाई में 4 मुहूर्त हैं- 1 जुलाई- बुधवार, 6 जुलाई- सोमवार, 7 जुलाई- मंगलवार, 11 जुलाई- शनिवार.

नवंबर 2026

नवंबर में भी 4 मुहूर्त हैं- 21 नवंबर- शनिवार, 24 नवंबर- मंगलवार, 25 नवंबर- बुधवार, 26 नवंबर- गुरुवार.

दिसंबर 2026

दिसंबर में कुल 7 मुहूर्त हैं- 2 दिसंबर- बुधवार, 3 दिसंबर- गुरुवार, 4 दिसंबर- शुक्रवार, 5 दिसंबर- शनिवार, 6 दिसंबर-रविवार, 11 दिसंबर- शुक्रवार, 12 दिसंबर- शनिवार.

