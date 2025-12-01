scorecardresearch
 
Shadashtak Yog 2025: साल 2025 के आखिरी में बुध-गुरु की युति से बनेगा षडाष्टक योग, ये 3 राशियां रहेंगी लकी

Shadashtak Yog 2025: दिसंबर 2025 के अंत में बनने वाला बुध-गुरु षडाष्टक योग कई राशियों के लिए बड़ा शुभ समय लेकर आ रहा है. यह योग बुद्धि, धन, भाग्य और प्रगति के द्वार खोलने वाला माना जाता है. जिन जातकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, उनके करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे.

साल के अंत में बनेगी गुरु बुध की युति (Photo: NASA)
Shadashtak Yog 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुध और देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही खास ग्रह माना जाता है. जब भी इन दोनों ग्रहों का गोचर होता है तो उसका प्रभाव हर जातक पर लाभकारी रूप से पड़ता है. इसके अलावा, बुध और देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कई शुभ योगों और युतियों का भी निर्माण होता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, दिसंबर के अंत में यानी 27 दिसंबर को बुध-गुरु एक दूसरे से 150 डिग्री पर स्थित होंगे, जिससे षडाष्टक योग का निर्माण होगा. 

वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी और समृद्धि का कारक माना जाता है और गुरु को धन, दौलत और भाग्य का कारक माना जाता है. जब भी ये दोनों ग्रह एक साथ युति करके षडाष्टक योग का निर्माण करते हैं तो उसका प्रभाव जातक के जीवन पर शुभ तरीके से पड़ता है. आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में. 

मेष

मेष राशि वालों के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला रहेगा. लंबे समय से जिस काम के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने के संकेत है. नौकरी में काम की सराहना की जाएगी. सीनियर्स आपका सपोर्ट करेंगे. बिजनेस में नई डील मिल सकती है. विदेश से जुड़े काम करने वालों को खास लाभ हो सकता है. परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा. सेहत में भी सुधार रहेगा. 

कर्क

कर्क राशि के लिए यह समय आर्थिक रूप से मजबूत बनने का संकेत दे रहा है. सेविंग बढ़ेगी. बेवजह खर्च कम होंगे. शेयर, प्रॉपर्टी या व्यापार में निवेश करने वाले लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है. छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को उम्मीद से ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा. बिजनेस में फायदा देगा. प्रेम संबंधों में भरोसे और समझ बढ़ेगी. दोस्त और परिवार वाले आपके फैसलों का समर्थन करेंगे. 

कुंभ

कुंभ राशि वालों को धन-संपत्ति से जुड़ी कोई गुडन्यूज मिल सकती है. कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा. नया सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है. बिजनेस में पार्टनरशिप से लाभ होगा. नए अवसर हाथ आएंगे. जो लोग घर, गाड़ी या जमीन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थिति अनुकूल बनेगी. शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ेगा. परिवार में छोटे-मोटे मतभेद खत्म होंगे. सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक शांति बढ़ेगी. 

---- समाप्त ----
