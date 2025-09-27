Saptahik Rashifal: 2 दिन बाद शुरू होगा अक्टूबर माह का पहला सप्ताह, इन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ

अक्टूबर का महीना शुरुआत से ही खास रहने वाला है. 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का यह पहला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. इस दौरान ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है. कई जातकों को आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और पारिवारिक जीवन में खुशियां मिलेंगी. वहीं कुछ राशियों को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं, इस सप्ताह किन राशियों के भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्यवृद्धि का रहेगा. पढ़ाई-लिखाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में सराहना और प्रमोशन का योग बन रहा है. व्यापारियों को नए अनुबंध या निवेश से लाभ होगा. यात्रा का योग भी बन रहा है जो लाभकारी सिद्ध हो सकता है. प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह उन्नति और प्रगति लेकर आ रहा है. लंबे समय से रुके हुए काम इस दौरान पूरे हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए भी यह समय फायदे से भरा रहेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य की संभावना है. दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी और पार्टनर का साथ मिलेगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभकारी रहेगा. करियर में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय उपयुक्त है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी.

