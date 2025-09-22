scorecardresearch
 

Weekly Horoscope: नवरात्र के साथ शुरू हुआ सितंबर माह का आखिरी सप्ताह, इन राशियों को होगा लाभ

Saptahik Rashifal: सितंबर माह का नया सप्ताह 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक रहने वाला है. इस सप्ताह की शुरुआत शारदीय नवरात्र के साथ हुई. ज्योतिषी के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए लाभदायक रहने वाला है.

सितंबर माह का आKfरी सप्ताह शारदीय नवरात्र के साथ शुरू हो रहा है. (Photo: Pixabay)
Saptahik Rashifal: सितंबर का अंतिम सप्ताह शारदीय नवरात्र के साथ शुरू हुआ है. यह समय शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. इस सप्ताह कुछ राशियों को मां दुर्गा की विशेष कृपा मिलने वाली है, जिससे उनके कार्य, संबंध और धन-संपत्ति में वृद्धि होगी. यह सप्ताह 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक रहेगा. इस सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की चाल से कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. आइए जानें इस सप्ताह किन राशियों के लिए समय फलदायक रहेगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में बड़ा मुनाफा हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. करियर में मनचाही सफलता हासिल होगी. मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा. पुराने निवेश से अच्छे लाभ की संभावना हो रही है. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा

मिथुन राशि

इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए सफलता और सुख-समृद्धि का समय है. आपका व्यवहार लोगों का मन जीतेंगे. कार्यक्षेत्र में सराहना होंगी. वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी और परिवार में सहयोग व प्रेम बना रहेगा. प्रेम जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी. नए अवसर खुलेंगे. आय के स्रोत में वृद्धि होगी. धन में वृद्धि होने की संभावना है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ है. नौकरी, व्यवसाय और अध्ययन में सफलता के अवसर मिलेंगे. आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. धन लाभ हो सकता है. दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों और बड़े निर्णयों का है. आय और व्यवसाय में वृद्धि होगी. प्रभावशाली लोगों से सहयोग मिलेगा. छात्र वर्ग की पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी. परिवार और जीवनसाथी का साथ मिलेगा. कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. 

