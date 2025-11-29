Weekly Rashifal December 2025: दिसंबर के पहले सप्ताह कुंभ राशि वालों को धन लाभ, इन 4 राशियों के सितारे भी बुलंद

Weekly Rashifal December 2025: दिसंबर माह का पहला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है. यह सप्ताह 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक रहने वाला है. खास बात ये है कि इसी सप्ताह ग्रहों के सेनापति मंगल भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषविदों की मानें तो दिसंबर का पहला सप्ताह कुंभ सहित पांच राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकती है. आइए इन लकी राशियों के बारे में आपको बताते हैं.

मिथुन राशि

दिसंबर का पहला सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है. परिजनों से दूर रहने वालों को घर-परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताने का समय मिलेगा. किसी प्रियजन की ओर से सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है. आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. किसी बड़े उपहार की प्राप्ति संभव है. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा.

तुला राशि

इस सप्ताह तुला राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे करियर में उन्नति और धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. इन्हें पिता का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएंगे. इस सप्ताह आप करियर को लेकर बहुत गंभीरता दिखा सकते हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए भी दिसंबर का पहला सप्ताह अनुकूल रहेगा. सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. नया घर-वाहन ले सकते हैं. नौकरी करने वाले लोगों को मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. नई नौकरी के अवसर भी सामने आ सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को पेशेवर मोर्चे पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. अपनी क्रिएटिविटी और कार्यशैली से लोगों को ध्यान आकर्षित करेंगे. करियर में प्रगति के योग हैं. पारिवारिक जीवन पूर्व की अपेक्षा अधिक सुखद होगा. दांपत्य संबंधों में मधुरता आएगी.

कुंभ राशि

आपको अचानक धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी. करियर में चल रही रुकावटें कम होंगी. किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सकारात्मक प्रगति मिलेगी. पारिवारिक जीवन में खुशी बनी रहेगी और संतान की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है.

