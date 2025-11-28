scorecardresearch
 
Shani Dev : क्या आप भी पहनते हैं काला धागा या काली घड़ी? कुछ लोगों के लिए यह बन सकता है मुसीबत!

Shani Dev impact with black color: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला रंग शनि ग्रह से जुड़ा माना जाता है. जिन लोगों पर शनि की कृपा होती है, उनके लिए काला धागा, काली घड़ी या काले कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता है.

ज्योतिष में काले रंग का विशेष महत्व माना गया है.
Shani Dev impact with black color: ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को बेहद प्रभावशाली और ऊर्जावान रंग माना गया है. काला रंग केवल फैशन का हिस्सा नहीं, बल्कि धार्मिक नजरिए से भी इसका महत्व है. लोग अक्सर अपने हाथ या पैर में काला धागा बांधते हैं, ताकि वे नजर-दोष, बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहें.आधुनिक समय में भी काले रंग की घड़ियां, कपड़े और दूसरे एक्सेसरीज का चलन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे ज्योतिषीय मान्यताएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं. 

ऐसा माना जाता है कि काला रंग व्यक्ति की आभा को मजबूत करता है, और उसे नकारात्मक प्रभावों से दूर रखता है. इसलिए कई लोग काला धागा हाथ या पैर में बांधते हैं. काले रंग को शनि ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है. शनि अनुशासन, कठोर परिश्रम, न्याय और कर्मफल के कारक हैं. जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में होते हैं, उनके लिए काला रंग शुभता, स्थिरता और सकारात्मक परिणाम लेकर आता है. काला रंग पहनने से ऐसे लोगों को मानसिक दृढ़ता और जीवन में संतुलन आता है. लेकिन क्या हर व्यक्ति के लिए काला रंग फायदेमंद होता है? यह एक बेहद जरूरी सवाल है. सभी पर ज्योतिषीय प्रभाव एक समान नहीं होते. जानते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें काले रंग से परहेज करना चाहिए.

मेष राशि वाले ना पहनें काला धागा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं. जबकि काला रंग शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. मंगल और शनि के बीच संबंध शत्रुता का है. ऐसे में मेष राशि वाले अगर काला रंग पहनते हैं तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है. इससे जीवन में मुश्किलें, मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद, और कार्यक्षेत्र में रुकावटें हो सकती हैं. 

वृश्चिक राशि के लिए अशुभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं. मंगल और शनि में शत्रुता मानी जाती है, इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि का असर प्रतिकूल पड़ सकता है. इसी कारण इन लोगों को हाथ या पैर में काला धागा नहीं पहनना चाहिए. साथ ही उन्हें काले रंग का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके ज्यादा इस्तेमाल से नकारात्मक प्रभाव, बाधाएं और अनचाही समस्याएं बढ़ने का खतरा बना रहता है.

इन लोगों के लिए काला रंग शुभ
ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ स्थिति में होता है या जिन पर शनि की विशेष कृपा होती है. उनके लिए काला रंग शुभ होता है. ऐसे लोग रोजाना काले रंग का इस्तेमाल करें तो उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, मन की स्थिरता और सभी कामों में कामयाबी मिलती है. 

---- समाप्त ----
