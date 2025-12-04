Rahu Shukra Yuti 2026: नए साल में 18 साल बाद बनेगी राहु-शुक्र की अद्भुत युति, इन 3 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले

Rahu Shukra Yuti 2026: ज्योतिषियों के नजरिए से साल 2026 बहुत ही खास रहने वाला है. इस नए वर्ष की शुरुआत में शुक्र कुंभ राशि में संचरण करेंगे और कुंभ राशि में राहु भी बैठे हुए हैं. ऐसे में साल 2026 की शुरुआत में कुंभ राशि में राहु-शुक्र की युति होगी. राहु शुक्र का संयोग ज्योतिषीय दृष्टि से काफी प्रभावशाली माना जा रहा है क्योंकि राहु और शुक्र दोनों ही भौतिक सुख, आकर्षण, अवसर, नाम-प्रतिष्ठा और विलासिता से जुड़े ग्रह हैं, लेकिन दोनों की ऊर्जा एक-दूसरे से काफी अलग होती है.

राहु तेजी, महत्वाकांक्षा और असाधारण उपलब्धियों की ओर बढ़ाता है, जबकि शुक्र जीवन में आनंद, संबंध, कला, सौंदर्य, प्रेम और धन का प्रतिनिधित्व करता है. जब साल की शुरुआत में ये दोनों एक ही राशि में संयोग बनाएंगे, तब आर्थिक मामलों में तेजी आ सकती है. आइए जानते हैं कि साल 2026 की शुरुआत में बनने जा रही राहु शुक्र की युति से किन राशियों को फायदा होगा.

वृषभ

राहु-शुक्र का संयोग वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक और करियर संबंधी सफलता लेकर आएगा. लंबे समय से चले आ रहे प्रयास अचानक बदल सकते हैं. प्रमोशन, बिजनेस विस्तार या बड़े प्रोजेक्ट मिलने के योग दिख रहे हैं. कला, फैशन या धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों को खास पहचान मिल सकती है.

मिथुन

राहु-शुक्र की युति मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत ही खास मानी जा रही है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लोगों के बीच प्रभाव बढ़ेगा. भाग्य का साथ और धन वृद्धि दिखाई देगी. निवेश, नौकरी परिवर्तन, विदेश से जुड़े काम या उच्च शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे. बिजनेस में कोई बड़ी डील हो सकती है.

धनु

राहु-शुक्र की युति धनु राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जा रही है. इस युति से जीवन में खुशियों का आगमन होगा. आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी. नई पहचान और नए प्रयास करने के अवसर प्राप्त होंगे.

