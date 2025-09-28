scorecardresearch
 

दिवाली के बाद राहु की घर वापसी! इस नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों के लाएगा अच्छे दिन

Rahu Kakshatra Parivartan 2025: इस वर्ष दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को है और इसके ठीक एक महीने बाद पाप ग्रह राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन तीन राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम माना जा रहा है.

दिवाली के बाद राहु अपने ही शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है (Photo: AI Generated)
Rahu Nakshatra Parivartan 2025: इस साल दीपावली का शुभ पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा का विधान है. लेकिन दिवाली के करीब एक महीने बाद राहु की घर वापसी होगी. ज्योतिष शास्त्र में राहु का पाप ग्रह माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 24 नवंबर 2025 को राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. इस नक्षत्र का स्वामी राहु ही है. ज्योतिष गणना के अनुसार, शतभिषा नक्षत्र में राहु का प्रवेश तीन राशि के जातकों को मालामाल कर सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष- मेष राशि के जातकों को करियर के मोर्चे पर खूब लाभ होगा. व्यापार में मुनाफा बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा. घर में सकारात्मक माहौल रहेगा. आपकी कोई बड़ी चिंता भी दूर हो सकती है. आर्थिक मोर्चे पर आपके हाथ कोई बड़ा अवसर लग सकता है. इस दौरान लंबी यात्रा करने वालों को खूब लाभ मिल सकता है. राहु के चाल बदलते ही आपके दांपत्य जीवन में पड़ी खटास अपने आप दूर हो जाएगी.

कन्या- शतभिषा नक्षत्रन में राहु का प्रवेश कन्या राशि वालों को भी भाग्यशाली बना सकता है. पढ़ाई या नौकरी को लेकर गंभीर रहने वालों के हाथ कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. आपके जीवन में अचानक से एक अच्छा यूटर्न आ सकता है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपके रुके हुए कार्य तेजी से पूरे हो सकते हैं.

धनु- राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ माना जा रहा है. आपको धन कमाने के नए रास्ते मिलेंगे. यानी आय के साधनों में वृद्धि होगी. करियर में अचानक तरक्की के मौके बन सकते हैं. नौकरी या रोजगार के लिए परेशान चल रहे लोगों का बुरा वक्त भी अब समाप्त होने वाला है. सरलता से धनधान्य की प्राप्ति होगी और बचत के मामले में सफल रहेंगे.

