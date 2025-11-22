scorecardresearch
 

Rahu Nakshatra Parivartan 2025: राहु का नक्षत्र परिवर्तन कल, कुंभ सहित इन 3 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन

Rahu Nakshatra Parivartan 2025: राहु 23 नवंबर को कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिसका स्वामी भी राहु ही है. ज्योतिष के अनुसार, यह परिवर्तन तीन राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा. इन जातकों को हर मोर्चे पर लाभ मिलेगा.

शतभिषा नक्षत्र में जाने के बाद राहु तीन राशि के जातकों को शुभ परिणाम देगा.
Rahu Nakshatra Parivartan 2025: 23 नवंबर यानी कल राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है. इस दिन राहु कुंभ राशि के अंतर्गत आने वाले शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. गौर करने वाली बात ये है कि राहु स्वयं इस नक्षत्र का स्वामी है. ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि शतभिषा नक्षत्र में जाने के बाद राहु तीन राशि के जातकों को शुभ परिणाम देंगे. इन राशियों के जातक जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उन्हें सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर में तरक्की का नया दौर शुरू होने वाला है. कार्यक्षेत्र में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आकर्षक ऑफर मिलने के सकते हैं. व्यापार कर रहे लोगों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल है. निवेश करने के लिए परिस्थितियां अच्छी दिख रही हैं. आमदनी बढ़ेगी और खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफलता मिलेगी. बच्चों की एकाग्रता बेहतर होने से पढ़ाई-लिखाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

सिंह राशि
राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश सिंह राशि वालों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है. जिन लोगों को अब तक शिकायत थी कि घर में कमाई आते ही साफ हो जाती है, उनकी चिंता दूर होने वाली है. बेवजह के खर्च घटेंगे और बचत बढ़ेगी. इस दौरान पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना भी प्रबल है. साथ ही, सोना-चांदी या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीद के योग बन रहे हैं.

कुंभ राशि
शतभिषा नक्षत्र पर राहु का अधिकार होने से आपके आर्थिक काम तेजी से आगे बढ़ेंगे. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और इनकम में जबरदस्त फायदा मिल सकता है. इस अवधि में नए आय स्रोत खुल सकते हैं. इच्छित क्षेत्र में काम करने या पसंदीदा नौकरी मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है.

---- समाप्त ----
