New Year 2026: राहु-केतु-शनि का प्रकोप! 2026 में इन 2 राशि वालों के हाथ में नहीं टिकेगा पैसा

New Year 2026: साल 2025 समाप्ति की ओर है. कुछ ही दिनों में नए साल का शुभारंभ हो जाएगा. नए साल 2026 में शनि, राहु और केतु की चाल दो राशियों को बहुत कष्ट देने वाली है. ज्योतिषविदों द्वारा इन राशि के जातकों को अभी से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. ये राशियां हैं- सिंह और कुंभ. दरअसल, यह राशि केतु की मौजूदगी और शनि की ढैय्या के प्रभाव में रहेगी. वहीं दूसरी ओर, कुंभ राशि में राहु और शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा. ऐसे में इन दोनों ही राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा नुकसान हो सकता है.

सिंह राशि

सिह राशि के जातक केतु और शनि की ढैय्या से परेशान हो सकते हैं. इन्हें आर्थिक मोर्चे पर बहुत सावधानी बरतनी होगी. आपके धनधान्य में कमी आ सकती है. आय के साधन प्रभावित हो सकते हैं. खर्चों में अनायास वृद्धि की संभावना रहेगी. बहुत मुश्किल से पैसा आपके हाथ में टिकेगा.

नए साल 2026 में भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी फैसला आपको नुकसान की ओर धकेल सकता है. काम और निजी जीवन का दबाव मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है. इस दौरान आत्मविश्वास बनाए रखना और बुरी संगत से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा होगा. किसी दूसरे के विवाद में पड़ने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है.

कुंभ राशि

अगर बात करें कुंभ राशि वालों की तो यह वर्ष इस राशि के जातकों के लिए भी संघर्षों से भरा रहने वाला है. धन की प्राप्ति के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना होगा. शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की प्लानिंग आपको किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है. आय के साधनों पर संकट रह सकता है. समझदारी से काम लें.

राहु और साढ़ेसाती का प्रभाव गुस्सा और गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा. कार्यस्थल पर मतभेद होंगे. वरिष्ठों से टकराव और मानसिक बेचैनी संभव है. आर्थिक मामलों में नुकसान का खतरा बना रहेगा. रिश्तों में खटास पड़ सकती है. दांपत्य जीवन पर भी इसका असर दिखाई देगा. छोटी सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है.

