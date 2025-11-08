scorecardresearch
 

Rahu Ketu Nakshatra Parivartan 2025: इन 3 राशियों को अमीर बनाएगा राहु-केतु का नक्षत्र परिवर्तन, होगा धन लाभ

Rahu Ketu Nakshatra Parivartan 2025: राहु-केतु का नक्षत्र परिवर्तन साल के सबसे प्रभावशाली योगों में से एक माना जाता है. 23 नवंबर को होने जा रहा नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों के जीवन में नई दिशा और नए अवसर आने वाले हैं.

राहु केतु नक्षत्र परिवर्तन 2025 (Photo: AI Generated)
Rahu Ketu Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में राहु-केतु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है. वहीं, राहु-केतु का नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत ही विशेष माना जाता है. राहु और केतु को ज्योतिष में छाया और पापी ग्रह माना जाता है, जो कि हमेशा ही उल्टी चाल चलते हैं. पंचांग के अनुसार, नवंबर के अंत में यानी 23 नवंबर को राहु-केतु  का नक्षत्र परिवर्तन होगा. मतलब राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. वहीं, केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण से निकलकर द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा. 

राहु-केतु 23 नवंबर को सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे. वैदिक ज्योतिष में इन दोनों की बदलती चाल देश-दुनिया पर सीधा सीधा प्रभाव डालेगी. तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां रहेंगी.

तुला

राहु-केतु के नक्षत्र परिवर्तन से तुला राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे. नौकरी या व्यवसाय में प्रगति के योग बनेंगे. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी, जिससे प्रमोशन या वेतनवृद्धि की संभावना है. यात्राएं लाभदायक साबित होंगी. घर-परिवार में खुशहाली व संतुलन बना रहेगा.

धनु

राहु-केतु का नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है. आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे. विदेश यात्रा का सपना पूरा हो सकता है. व्यापार में लाभदायक अवसर मिलेंगे. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. बच्चों को शिक्षा और करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

मकर

राहु-केतु का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा. इस अवधि में आय और पदोन्नति के प्रबल योग बनेंगे. हर कार्य में सफलता मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपकी छवि में सुधार होगा. जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है. किसी महत्वपूर्ण कार्य में बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना है. भाग्य आपका साथ देगा और जीवन में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे. 

