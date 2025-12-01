Rahu Gochar 2026: नए साल में 2 बार चाल बदलेगा राहु, इन 3 राशि वालों को बनाएगा अमीर

Rahu Gochar 2026: नया साल 2026 पाप ग्रह राहु की चाल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस नए वर्ष में राहु की दो बार चाल बदलेगी. 5 दिसंबर 2026 को राहु शनि की कुंभ राशि से निकलकर शनि के स्वामित्व वाली ही मकर राशि में गोचर करेगा. राहु का यह राशि परिवर्तन करीब 18 महीने बाद होगा. इससे पहले 2 अगस्त 2026 को राहु का कुंभ राशि में रहते हुए धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर होगा. ज्योतिषविदों की मानें तो 2026 में राहु की चाल तीन राशि के जातकों को लाभ दे सकती है.

और पढ़ें

मिथुन राशि

नए साल 2026 में भाग्य आपके पक्ष में रहेगा. बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. जबकि व्यवसायियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपका जीवन बदल सकते हैं. इस वर्ष आप कुछ मूल्यवान चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं. धन खर्च तो होगा, लेकिन आय के साधन प्रभावित नहीं होंगे. कार्यस्थल पर विरोधी कमजोर पड़ेंगे. आप अपनी बुद्धिमानी से सफलता हासिल करेंगे.

तुला राशि

राहु की चाल तुला राशि वालों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकती है. आपकी राशि में अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे. वाहन या संपत्ति खरीदने का सपना सच हो सकता है. धन में वृद्धि होगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. पैतृक संपत्ति या धन लाभ के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं. इस अवधि में आपको संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. रोग-बीमारियों से राहत रहेगी. दवाओं, चिकित्सा आदि पर धन खर्च न के समान होगा.

Advertisement

कुंभ राशि

आपकी कार्यशैली में सुधार होगा. काम के तरीकों में बदलाव आपको बड़े मुकाम की ओर लेकर जा सकते हैं. आप किसी नए प्रोजेक्ट में कदम रख सकते हैं, जिससे भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद है. धन बचाने की योजनाएं सफल होंगी. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है. निवेश के मामले लंबे समय तक लाभ देंगे. पार्टनरशिप में शुरू किया गया बिजनेस दीर्घकाल तक लाभकारी सिद्ध हो सकता है. मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी.

---- समाप्त ----