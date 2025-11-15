scorecardresearch
 

Feedback

Margashirsha Amavasya 2025 : पीढ़ियों तक न झेलना पड़े पितृ दोष का असर, मार्गशीर्ष अमावस्या पर करें ये आसान उपाय

Margashirsha Amavasya 2025 : मार्गशीर्ष अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार एक अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है. यह दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति और पितृ दोष निवारण के लिए बेहद शुभ होता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से किए गए तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य से पितरों की कृपा प्राप्त होती है.

Advertisement
X
पितृ दोष पीढ़ियों तक कष्‍ट देता है. ( Photo: AI Generated)
पितृ दोष पीढ़ियों तक कष्‍ट देता है. ( Photo: AI Generated)

Amavasya Pitra Dosh Upay : मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. इस तिथि को पूर्वजों की आत्मा की शांति और पितृ दोष निवारण के लिए विशेष रूप से शुभ बताया गया है. ज्योतिष के अनुसार, पितृ दोष कुंडली का एक अत्यंत अशुभ दोष होता है, जो पूर्वजों की असंतुष्टि के कारण उत्पन्न होता है. इसके प्रभाव से परिवार के लोग कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं जैसे विवाह में बाधाएं, आर्थिक संकट और संतान-संबंधी समस्याएं.

पितृ दोष निवारण के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना गया है. ऐसे कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर पितृ दोष की परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है. पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि की शुरुआत 19 नवंबर को सुबह 9 बजकर 43 मिनट पर होगी और इसका समापन 20 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर होगा. इस दिन पवित्र स्नान और पितृ दोष निवारण उपाय अवश्य करें.

पितृ दोष के लक्षण

सम्बंधित ख़बरें

A wife should not say these 5 things to her husband! Chanakya says there will be peace in the family
तुलसी के सूख जाने को ना करे इग्नोर, चाणक्य ने बताई है खास वजह 
mangal shani tridashank yog 2025
साल 2026 में बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, इन तीन राशियों को खूब होगा लाभ 
मार्गशीर्ष अमावस्या 2025
मार्गशीर्ष अमावस्या इन 5 राशियों के लिए भारी, बढ़ सकती हैं परेशानियां 
Tulsi Upay
Tulsi Upay for Money: पैसे की रहती है किल्लत, अपनाएं तुलसी की मंजरी का ये उपाय, होगी धन वर्षा 
Premanand Ji Maharaj
शराब, मांस और..., तीन चीजों से करें तौबा, प्रेमानंद महाराज ने बताए ये उपाय  

पितृ दोष के प्रभाव से व्यक्ति और उसका परिवार कई तरह की कठिनाइयों का सामना करता है. यह केवल एक ज्योतिषीय दोष नहीं, बल्कि पूर्वजों की असंतुष्टि का संकेत माना जाता है.  ऐसा होने पर कई तरह के संकेत घर में दिखाई देते हैं, जानते हैं उनके बारे में

  • घर में बिना किसी कारण के झगड़े, कलह और अशांति बनी रहती है. 
  • परिवार के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और मानसिक तनाव बढ़ता जाता है. 
  • दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है या संतान सुख में बाधा आती है. 
  • विवाह योग्य युवक-युवतियों के विवाह में अड़चनें आती हैं या सही जीवनसाथी नहीं मिल पाता.
  • कारोबार या नौकरी में बार-बार रुकावटें आती हैं, लगातार नुकसान होता है. 
  • परिवार पर आर्थिक संकट हमेशा बना रहता है, धन आते ही किसी न किसी कारण खर्च हो जाता है. 
  • सेहत संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, बार-बार बीमारियां या अचानक दुर्घटनाएं होती हैं. 
  • घर में अचानक नकारात्मक घटनाएं या अनहोनी जैसी परिस्थितियां बार-बार सामने आती हैं.

अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो यह पितृ दोष का संकेत हो सकता है. ऐसे में समय पर पितृ तर्पण, दान-पुण्य और पूजा-पाठ जैसे उपाय करना जरूरी होता है ताकि परिवार में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट सके. 20 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या है. मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन पितृ दोष निवारण के लिए बेहद शुभ माना गया है. इस दिन  किए गए कर्म पूर्वजों की आत्मा को शांति देते हैं और परिवार पर से दोष का प्रभाव कम करते हैं.

Advertisement

पितृ दोष के उपाय

इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें. पितरों के श्राद्ध, तर्पण, और दान-पुण्य करें.ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दान-दक्षिणा दें, ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं. सुबह गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, स्नान के बाद तिल, पुष्प और जल अर्पित कर पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करें.शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. धार्मिक मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है. दीपक जलाने के बाद पीपल के पेड़ की 5 या 7 बार परिक्रमा करें . 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement