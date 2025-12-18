scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या कल, भूलकर भी ना करें ये गलतियां, बढ़ सकती हैं परेशानियां

Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या का दिन पितरों की पूजा, तर्पण और दान-पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन की गई छोटी-सी गलती भी शुभ फल को कम कर सकती है. तो आइए जानते हैं कि पौष अमावस्या के दिन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए.

Advertisement
X
मार्गशीर्ष अमावस्या पर न करें ये गलतियां (Photo: Getty Image)
मार्गशीर्ष अमावस्या पर न करें ये गलतियां (Photo: Getty Image)

Paush Amavasya 2025: हिंदू धर्म में पौष अमावस्या की विशेष मान्यता है. पौष महीने में आने वाली यह अमावस्या विशेष रूप से पितरों की पूजा, पवित्र स्नान, दान-पुण्य और सूर्य देव की आराधना के लिए समर्पित मानी जाती है. पौष अमावस्या को छोटा पितृ पक्ष के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है. गरुड़ पुराण जैसे शास्त्रों में भी बताया गया है कि अमावस्या के दिन किया गया तर्पण-दान पितरों को शांति देता है और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है. इसलिए इस दिन कुछ गलतियां करने की भी मनाही होती है. आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में. 

देर तक न सोएं

पौष अमावस्या के दिन सुबह देर तक सोना अशुभ माना जाता है. इस दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान, दाव और पूजा करना शुभ फल देता है.

सम्बंधित ख़बरें

पौष अमावस्या पर दान का है खास महत्व.
कल की पौष अमावस्या बेहद खास, इन 5 चीजों के दान से बदलेगा भाग्य
paush amavasya 2025 rashifal
पौष अमावस्या से इन राशियों को होगा लाभ! गुरु-शुक्र बनाएंगे ये शुभ योग
Paush Amavasya 2025
साल की आखिरी अमावस्या कल, इस मुहूर्त में करें पितरों का पूजन, जानें स्नान-दान का मुहूर्त
पौष अमावस्या के महा उपाय
साल की आखिरी अमावस्या पर करें ये महाउपाय, खुल जाएंगे बंद किस्मत के दरवाजे
paush amavasya snan 2025
कब है पौष अमावस्या? यहां जानें सही तिथि और स्नान-दान का मुहूर्त

तामसिक भोजन से बचें

पौष अमावस्या के दिन मांस, मदिरा, लहसुन-प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन न करें. साथ ही, मदिरा का सेवन करने पर भी मनाही होती है. इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें.

पूर्वजों का अपमान न करें

इस दिन पितरों के नाम पर तर्पण या दान करते समय लापरवाही न करें. इस दिन किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद का अपमान करना भी अशुभ माना जाता है. साथ ही, इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी से झगड़ा करना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

काले रंग का इस्तेमाल न करें

पौष अमावस्या के दिन काले रंग का इस्तेमाल करना भी अशुभ माना जाता है. कहते हैं कि काला रंग नकारात्मकता को प्रभावित करता है. 

Advertisement

झूठ और वाद-विवाद से दूर रहें

पौष अमावस्या पर झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी से झगड़ा करना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इसलिए, ये काम इस दिन भूल से भी ना करें.

बाल और नाखून न काटें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए. कहते हैं कि ऐसा करने पूर्वज और पितर नाराज हो जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement