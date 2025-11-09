scorecardresearch
 

Feedback

Palmistry: हथेली पर कहां होता है लक्ष्मी का स्थान? पितृ और देव तीर्थ भी देख लीजिए

Palmistry: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हथेली केवल रेखाएं नहीं, बल्कि देवत्व का प्रतीक भी मानी जाती है. हथेली के विभिन्न उभरे स्थानों को देवी-देवता और ग्रहों का आसन कहा गया है. इन्हीं के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन को समझा जाता है.

Advertisement
X
जानें, हथेली के किस हिस्से पर होता है लक्ष्मी, ब्रह्म देव और पितरों का स्थान. (Photo: AI Generated)
जानें, हथेली के किस हिस्से पर होता है लक्ष्मी, ब्रह्म देव और पितरों का स्थान. (Photo: AI Generated)

Hasta Rekha Shastra: अक्सर आपने देखा होगा कि हस्त रेखा शास्त्र के जानकार हाथ की लकीरों को देखकर इंसान का भविष्य बता देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी किसी से सुना है कि हमारी हथेली पर लक्ष्मी, पितृ सहित ग्रहों और देवी-देवताओं का भी वास होता है. सामुद्रिक शास्त्र में हथेली पर इनका निश्चित स्थान भी निर्धारित किया गया है. आइए आज आपको बताते हैं कि हथेली के किन हिस्सों में पितरों और देवी-देवताओं का वास होता है और इनका क्या महत्व है.

हथेली पर कहां बैठती हैं मां लक्ष्मी?
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, इंसान की हथेली के अग्र भाग में देवी लक्ष्मी का स्थान होता है. ज्योतिषविद ऐसा कहते हैं कि हमें रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोनों हथेलियों को जोड़कर अग्र भाग का दर्शन करना चाहिए. ऐसा करने वालों पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में कभी आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं.

हथेली पर कहां होती है सरस्वती?
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हथेली के मध्य हिस्से यानी मिडिल में ज्ञान की देवी मां सरस्वती का वास होता है. इसलिए जब भी मां लक्ष्मी को कुछ अर्पित करना हो तो हमेशा हथेली के बीच में रखकर ही अर्पित करना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Diwali 2025 maa lakshmi aarti
इन 5 उपायों से प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी, दूर होगी आर्थिक तंगी, बढ़ेगा व्यापार 
vastu Shastra
मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर लगाएं ये पौधे, इनसे रखे दूरी  
devuthani ekadashi 2025 tulsi upay
उत्पन्ना एकादशी पर करें तुलसी के ये उपाय, मिलेगा लक्ष्मी का आशीर्वाद 
Mobile phones are a useful tool, but if left unchecked, they can distract the mind
देर तक सोने से होते हैं ये तीन बड़े नुकसान, जानें प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया  
काल भैरव जयंती के दिन करें ये खास उपाय, दूर होंगी जीवन की हर रुकावट 

ब्रह्म देव और ब्रह्म तीर्थ का स्थान
हथेली के निचले हिस्से यानी कलाई के मणिबंध से ठीक ऊपर ब्रह्म देव का स्थान होता है. जब कोई व्यक्ति हाथ में गंगाजल लेकर उसे ग्रहण करता है तो वो सीधे ब्रह्मा जी के चरणों से होते हुए शरीर में दाखिल होता है. यहां से ग्रहण किया गया जल हमारे शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देता है. इसके अलावा, अंगूठे के नीचे ब्रह्म तीर्थ भी होता है. पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान के बाद विशेष अर्घ्य ब्रह्म तीर्थ से ही किए जाते हैं.

Advertisement

देव तीर्थ कहां होता है?
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, उंगलियों के अग्रम भाग यानी ऊपर वाले हिस्से पर देवतीर्थ बताया गया है. ऐसा कहा जाता है कि यह वही स्थान होता है, जहां से अर्पित किया गया जल सीधे देवी-देवताओं को लगता है.

पितृ तीर्थ कहां है?
हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच पितृ तीर्थ बताया गया है. ज्योतिषविद कहते हैं कि अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच वाले स्थान से ही पितरों को जल अर्पित किया जाता है. पितृ तीर्थ से अर्पित किया गया जल सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है.

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हथेली केवल रेखाएं नहीं, बल्कि देवत्व का प्रतीक भी मानी जाती है. हथेली के विभिन्न उभरे स्थानों को देवी-देवता और ग्रहों का आसन कहा गया है. इन्हीं के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन को समझा जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement