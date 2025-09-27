October Grah Gochar2025: अक्टूबर में ये बड़े ग्रह अपनी चाल में करेंगे परिवर्तन, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

October Grah Gochar2025: 4 दिन बाद अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है. अक्टूबर के महीने को पर्वों का महीना भी कहा जाता है क्योंकि इस मास सभी बड़े त्योहार दस्तक देते हैं जैसे दशहरा, करवा चौथ, दिवाली आदि, जिसके चलते यह महीना बहुत ही खास होता है. वहीं, ग्रह और नक्षत्रों के नजरिए से अक्टूबर के महीने में इस बार कई बड़े ग्रहों का गोचर भी होने वाला है, जो कि ज्योतिषीय नजरिए बेहद खास साबित होंगे.

द्रिक पंचांग के मुताबिक, अक्टूबर की शुरुआत में ही यानी 2 अक्टूबर को बुध कन्या राशि में उदय होने जा रहे हैं और ठीक उसके अगले दिन बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इसके बाद, 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा व पिता सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा. 19 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. 24 अक्टूबर को ग्रहों के राजकुमार बुध दो बार राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे. 27 अक्टूबर को ग्रहों के सेनापति मंगल भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे. ज्योतिषियों की मानें तो, इन बड़े ग्रहों के गोचर से कई राशियों को फायदा होने वाला है तो चलिए जानते हैं.

1. मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का माह बहुत शुभ साबित होगा. करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. व्यापारियों को अचानक लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. परिवार में शांति बनी रहेगी.

2. कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला है. निवेश या पुराने धन में वृद्धि होगी. परिवार में कोई खुशखबरी मिल सकती है. नौकरी या व्यवसाय से जुड़े नए अवसर सामने आएंगे.

3. वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर में ग्रह गोचर से विशेष लाभ होंगे. घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. आप किसी बड़े फैसले या निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा. नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे. सेहत अच्छी रहेगी, खासकर थकान और तनाव से बचें.

4. मकर

मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर भाग्य और मेहनत का मिला-जुला परिणाम लेकर आएगा. कामकाज में कठिनाइयां कम होंगी. सफलता मिलने के योग बनेंगे. व्यापार में विस्तार और नए अवसर मिल सकते हैं. परिवारिक रिश्तों में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी.

5. मीन

मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर में ग्रह गोचर धन और नौकरी के लिए फायदेमंद रहेगा. आपकी योजना और मेहनत का लाभ मिलेगा. यात्रा या नई नौकरी के अवसर बन सकते हैं. घर में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा.

---- समाप्त ----