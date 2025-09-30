scorecardresearch
 

Feedback

October 2025 arthik rashifal: अक्टूबर का महीना इन राशियों के लिए रहेगा शानदार, पैसों से भर जाएगी झोली

October 2025 arthik rashifal: अक्टूबर 2025 कई राशियों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा. जानें किस राशि को धन लाभ होगा और किन राशियों को निवेश से बड़ा फायदा होगा.

Advertisement
X
अक्टूबर माह में 7 राशियों को धन प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं. (Photo: Pexels)
अक्टूबर माह में 7 राशियों को धन प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं. (Photo: Pexels)

October 2025 Arthik Horoscope: साल 2025 का अक्टूबर महीना बेहद खास रहने वाला है. इस महीने की शुरुआत ही कई बड़े त्योहारों जैसे शारदीय नवरात्र, महानवमी, दशहरा, करवा चौथ और दिवाली से हो रही है. त्योहारों का यह मौसम कई राशियों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होगा. आइए जानते हैं कि अक्टूबर 2025 में किस राशि के जातकों को धन की प्राप्ति होगी. 

वृषभ का अक्टूबर महीने का आर्थिक राशिफल 
 
वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आर्थिक स्थिरता लाने वाला होगा. धन और संपत्ति के मामलों में स्थिति अनुकूल रहेगी. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सौदा आपके पक्ष में हो सकता है. परिवार में आर्थिक सहयोग मिलेगा और खर्चों से ज्यादा आय बनी रहेगी. 

कर्क का अक्टूबर महीने का आर्थिक राशिफल 

सम्बंधित ख़बरें

Fortune Wheel: Achieve Your Desired Marriage with Mahagauri Worship, Discover Special Remedies
नवरात्रि अष्टमी पर आज महागौरी की पूजा, क्या करें खास उपाय? देखें 'भाग्य चक्र' 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
मीन राशि वालों के दोस्तों के साथ संबंध रहेंगे मधुर, जानें अन्य राशियों का हाल 
मकर राशि वाले कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 
धनु राशि वाले विभिन्न कार्यों में तेजी आएगी, जानें अन्य राशियों का हाल 

कर्क राशि वालों को इस महीने पैसों का अच्छा खासा लाभ मिलेगा. व्यापारियों के लिए यह समय मुनाफे से भरा रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को भी बोनस, वेतन वृद्धि या अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है. निवेश से लाभ होगा. अचानक धन लाभ की संभावना बनी रहेगी. 

सिंह का अक्टूबर महीने का आर्थिक राशिफल 

सिंह राशि वालों के लिए 17 अक्टूबर तक का समय धन लाभ देने वाला रहेगा. इस अवधि में आपकी मेहनत रंग लाएगी और रुके हुए पैसे मिल सकते हैं. हालांकि, 17 तारीख के बाद खर्चो में बढ़ोतरी की संभावना है, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलें. बिजनेस में निवेश सोच-समझकर करें. 

Advertisement

तुला का अक्टूबर महीने का आर्थिक राशिफल 

तुला राशि वालों के लिए 15 से 30 अक्टूबर तक का समय आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी रहेगा. व्यापार में अचानक बड़े सौदे हो सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को भी प्रमोशन या वेतन वृद्धि से फायदा होगा. यह समय निवेश के लिए भी अच्छा है, लेकिन जोखिम भरे निर्णयों से बचना चाहिए. 

वृश्चिक का अक्टूबर महीने का आर्थिक राशिफल 

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना आर्थिक रूप से मिला-जुला रहेगा. धन की आवक होगी लेकिन खर्चो में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. घर या वाहन पर खर्च बढ़ सकता है. हालांकि, निवेश या बिजनेस से अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है. आर्थिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

मकर का अक्टूबर महीने का आर्थिक राशिफल 

मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर आर्थिक सुधार का महीना होगा.  व्यापार करने वालों को बड़े फायदे के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा जातकों को भी अतिरिक्त आय  के अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से रुका हुआ कोई आर्थिक कार्य इस महीने पूरा हो सकता है. निवेश के लिए भी समय अच्छा है. 

कुंभ का अक्टूबर महीने का आर्थिक राशिफल 

कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ संकेत लेकर आएगा. खासतौर पर जो लोग व्यवसाय या व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी रहने वाला है. नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने, बड़े सौदे होने और पुराने अटके हुए काम पूरे होने से अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement