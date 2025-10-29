scorecardresearch
 

November 2025 Grah Gochar: नवंबर से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम! जब बदलेंगे ये ग्रह अपनी चाल

November 2025 Grah Gochar: नवंबर में सूर्य और शुक्र समेत कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं जिसके कारण यह महीना बेहद खास रहने वाला है. जिसका असर कुछ राशियों पर सकारात्मक पड़ेगा और कुछ राशियों पर नकारात्मक. आइए जानते हैं कि नवंबर में होने जा रहे ग्रह गोचर से किन राशियों को लाभ होगा.

नवंबर में इन ग्रहों का होगा गोचर (Photo: Pixabay)
November 2025 Grah Gochar: नवंबर का महीना जल्द ही शुरू होने वाला है. ज्योतिषियों के नजरिए से यह महीना बहुत ही खास रहने वाला है. दरअसल, इस महीने में कई बड़े ग्रहों की चाल बदलने वाली हैं. जिसमें 2 नवंबर को चंद्रमा का मीन राशि में गोचर होगा और उसी दिन शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इसके अलावा, 10 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में वक्री होंगे. वहीं, 11 नवंबर को गुरु कर्क राशि में उल्टी चाल चलेंगे.

16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इसके अलावा, 23 नवंबर को बुध का तुला राशि में गोचर होगा और 29 नवंबर तक बुध इसी राशि में वक्री चाल चलेंगे. वहीं, नवंबर महीने के अंत में शनि मीन राशि में मार्गी होंगे. तो चलिए जानते हैं कि नवंबर के महीने में होने जा रहे सभी ग्रहों के गोचर से किन राशियों को फायदा होने जा रहा है.  

1. तुला

तुला राशि वालों के लिए यह महीना नई शुरुआत का संदेश लेकर आएगा. सभी ग्रहों का गोचर आपको कार्यक्षेत्र में पहचान दिला सकता है. जिन प्रोजेक्ट्स में आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, अब उनके परिणाम मिलेंगे. रुके हुए पैसे या योजनाएं अब आगे बढ़ेंगी. परिवार में किसी खुशी का योग बनेगा. जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है. कुल मिलाकर यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने और खुद को निखारने का है.

2. वृश्चिक

सभी ग्रहों का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. यह गोचर आपको आकर्षक बनाएगा. आपकी उपस्थिति हर जगह प्रभावशाली रहेगी. जो लोग कला, मीडिया या सौंदर्य से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और पुराने मतभेद खत्म होंगे. आर्थिक रूप से भी यह समय मजबूत रहेगा. आपको लोगों से सहयोग मिलेगा. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

3. कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन बहुत ही खास माने जा रहे हैं. आपको नए अवसरों से जोड़ देगा. करियर में कोई बड़ा निर्णय आपके पक्ष में रहेगा. लंबे समय से जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं, वहां से अब सफलता मिलने के संकेत हैं. परिवार में सुकून रहेगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मानसिक स्थिरता भी बढ़ेगी.

---- समाप्त ----
