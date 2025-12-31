scorecardresearch
 
Nostradamus 2026 Predictions: 2026 होगा 'तबाही का साल'! नया साल शुरू होने से पहले जान लें नास्त्रदमस की ये भविष्यवाणियां

Nostradamus 2026 Predictions: नया साल 2026 को लेकर नास्त्रेदमस ने कई खौफनाक भविष्यवाणियां की हैं. तीसरे विश्व युद्ध, आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा और AI के बढ़ते प्रभाव को लेकर किए गए दावे लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं.

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में साल 2026 को आर्थिक रूप से भी मुश्किल बताया गया है. (Photo: ITG)
Nostradamus 2026 Predictions: कुछ ही घंटों में नया साल दस्तक देने वाला है. जहां एक तरफ लोग नए साल का स्वागत पूरे जोश से करना चाहते हैं, वहीं वो ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर आने वाला ये साल उनके लिए कैसा होगा. लेकिन इसके साथ ही हर किसी के मन में एक और सवाल घूम रहा है कि आने वाला साल पूरे विश्व के लिए कैसा रहेगा? बीते कुछ सालों से पूरी दुनिया कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रही है, जिनमें युद्ध, महंगाई, जलवायु संकट और तकनीकी बदलाव जैसे संकट शामिल हैं. ऐसे माहौल में भविष्य को लेकर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ना लाजमी है.

यही वजह है कि फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की सदियों पुरानी भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नास्त्रेदमस ने 2026 को लेकर कई डरावने संकेत पहले ही दे दिए थे. लेकिन सवाल ये है कि आखिर वे क्या हैं? आइए, नए साल से पहले जानते हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में, जिन पर गौर फरमाना जरूरी है.

तीसरे विश्व युद्ध की आशंका
दावा किया जा रहा है कि नास्त्रेदमस ने अपनी कुछ कविताओं में साल 2026 के मध्य में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने के संकेत दिए हैं. भविष्यवाणी के अनुसार, धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर बड़े पैमाने पर हिंसा फैल सकती है. लोग एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे और ये विरोध आगे चलकर बेहद खतरनाक रूप ले सकता है. मौजूदा वैश्विक हालात, जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से लोग इस दावे को और भी गंभीरता से लेने लगे हैं.

बड़े देशों पर मंडराएगा आर्थिक संकट
नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में साल 2026 को आर्थिक रूप से भी मुश्किल बताया गया है. दावा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है. माना जा रहा है महंगाई बढ़ेगी, आम लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी और समाज में नाराजगी फैल सकता है. इस संकट का असर बड़े नेताओं की सत्ता पर भी पड़ सकता है.

समुद्र से उठेगा बड़ा संकट
एक अन्य भविष्यवाणी में समुद्र से जुड़े बड़े हादसे का भी जिक्र मिलता है. कहा जा रहा है कि 2026 में कोई विशाल जहाज डूब सकता है या फिर समुद्री युद्ध की स्थिति बन सकती है. नास्त्रेदमस की कविता के अनुसार, समुद्र में घटने वाली एक बड़ी घटना दुनिया की राजनीति की दिशा बदल सकती है. कोई एक देश ऐसी गलती करेगा, जिससे वैश्विक तनाव अचानक बढ़ने की आशंका है.

प्राकृतिक आपदा: सूखा और बाढ़ दोनों
नास्त्रेदमस की कविताओं के अनुसार, 2026 में प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है. कुछ इलाकें भीषण गर्मी और सूखे की मार झेलेंगे, जबकि कई जगहों पर अचानक तेज बारिश होगी और बाढ़ आएगी. जल स्तर बढ़ने, पर्यावरण को नुकसान और बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका जताई जा रही है. इसी कारण कई लोग 2026 को 'तबाही का साल' भी कह रहे हैं.

AI इंसानों से छीनेगा फैसलों की ताकत
भविष्यवाणी में तकनीक को लेकर भी बड़ा संकेत दिया गया है. कहा जा रहा है कि 2026 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ आपको मुश्किल में सलाह देने या रिसर्च में मदद करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो आपके जीवन के फैसले लेने की ताकत रख सकता है. सरकारें, सिस्टम और संस्थाएं AI पर निर्भर हो जाएंगी. धीरे-धीरे लोगों को महसूस होगा कि इंसान AI को कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि AI इंसानों को कंट्रोल करेगा.

परमाणु हमले का डर
नास्त्रेदमस की कुछ भविष्यवाणियों को परमाणु हमले और अंतरिक्ष अभियानों से जोड़कर देखा जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि कोई बड़ा देश परमाणु हमले की तैयारी कर सकता है. वहीं ‘मंगल पर अंधेरा छाने’ जैसे संकेतों को अंतरिक्ष मिशनों में आने वाली बड़ी परेशानी या झटके से जोड़कर देखा जा रहा है.

अनाज और गेहूं की कीमतें बढ़ने का संकेत
नास्त्रेदमस की एक और भविष्यवाणी को पूरी दुनिया की फूड इंडस्ट्री से जोड़कर देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि गेहूं और अनाज की बढ़ती कीमतों का संकेत उन्होंने पहले ही दे दिया था. 2022 में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थीं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है.  

---- समाप्त ----
