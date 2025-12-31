New Year 2026 Vastu Tips: नए साल के पहले दिन भूलकर भी ना करें ये 4 गलतियां, घेर लेंगी परेशानियां

New Year 2026 Vastu Tips: नया साल 2026 शुरू होने वाला है. जैसे ही नया साल शुरू होने वाला होता है तो हर व्यक्ति के मन में खुशियों और नई उम्मीदों का आगमन होने लगता है. हिंदू परंपरा में साल का पहला दिन बहुत खास माना जाता है. मान्यता है कि नए साल की शुरुआत जैसी होती है, वैसा ही असर पूरे साल जीवन, सेहत और किस्मत पर पड़ता है. इसी वजह से लोग नए साल के पहले दिन पूजा-पाठ, दान, हवन और अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं.

ज्योतिषियों के अनुसार, 1 जनवरी को कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जिन्हें अगर अनजाने में किया जाए तो साल भर आर्थिक परेशानी, मन की अशांति और नकारात्मकता बढ़ सकती है. इसलिए नए साल के पहले दिन कुछ छोटी-छोटी गलतियों से बचना चाहिए ताकि पूरे साल सुख-समृद्धि बनी रहे.

न करें पैसों का लेनदेन

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को पैसों का लेन-देन करना अच्छा नहीं माना जाता है. इस दिन न तो किसी से उधार लेना चाहिए और न ही किसी को पैसा देना चाहिए, फिर चाहे वह छोटी सी जरूरत के लिए ही क्यों न हो. मान्यता है कि साल की शुरुआत में ऐसा करने से पूरे साल पैसों की दिक्कतें बनी रह सकती हैं और बरकत कम होती है.

लड़ाई-झगड़ों से रहें दूर

मान्यता है कि जहां घर में शांति और खुशी होती है, वहीं मां लक्ष्मी का वास होता है. नए साल के पहले दिन झगड़ा करना, गुस्सा होना और कटु शब्दों का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से पूरे साल परेशानियां घेर सकती हैं. इसलिए, साल के पहले दिन आपस में प्रेम से बात करें, धैर्य रखें और अच्छे मन से दिन की शुरुआत करें.

न करें इस रंग के वस्त्र का इस्तेमाल

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, नए साल के पहले दिन फटे हुए, बहुत पुराने, काले रंग के या किसी से उधार लिए हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इस तरह के कपड़े पहनने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और इससे साल भर धन से जुड़ी परेशानियां घेर लेती हैं.

घर में ना रखें अंधकार

मान्यता है कि घर में अंधेरा, खासकर उत्तर-पूर्व दिशा में अंधेरा नहीं करना चाहिए नहीं तो दरिद्रता आ जाती है. नए साल के दिन मुख्य दरवाजे और पूजा स्थल के पास दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

