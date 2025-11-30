Shani Tambe Ka Paya: 2026 में इन 3 राशियों पर ताम्बे के पाए पर रहेंगे शनि, बिन मांगे मिलेंगी खुशियां

Shani Tambe Ka Paya: 28 नवंबर को शनि देव मीन राशि में मार्ग हो चुके हैं. अब शनि 26 जुलाई 2026 तक मार्गी अवस्था में ही रहेंगे. यानी 2026 में आधे से ज्यादा समय शनि की सीधी चाल ही रहेगी. एक और खास बात ये है कि 2025 की तरह 2026 में भी शनि मिथुन, कन्या और मकर राशि में ताम्बे के पाए पर रहेंगे. शनि मार्च 2025 में मीन राशि में गोचर के समय इन राशियों में ताम्बे के पाए पर आए थे. आइए जानते हैं कि 2026 में ताम्बे के पाए पर रहकर शनि इन राशियों को क्या लाभ देने वाले हैं.

मिथुन राशि

2026 में मिथुन राशि वालों के कार्य और व्यवसाय में तेजी देखने को मिल सकती है. नया कारोबार शुरू करने वाले अच्छा लाभ कमा सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों का प्रमोशन संभव दिख रहा है. आय में भी वृद्धि होगी. निवेश की दृष्टि से भी यह अवधि फायदेमंद साबित हो सकती है.

कन्या राशि

नौकरीपेशा लोगों को नए करियर विकल्प मिलेंगे. बिना मांगे ही आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है. कन्या राशि के जातकों को संतान से संबंधित कोई सुखद सूचना मिल सकती है. कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होगी. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन मधुर रहेगा और अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है. घर-परिवार में शुभ और मंगल कार्यों के आयोजन होने की संभावना है.

मकर राशि

2026 में मकर राशि के जातकों का बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहने वाला है. आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप हर तरह की स्थिति का डटकर सामना करने में सक्षम रहेंगे. बड़े फैसले लाभदायक और उचित साबित होंगे. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की प्रशंसा होगी. इस समय आप नया वाहन या संपत्ति खरीदने का भी विचार कर सकते हैं.

शनि के तांबे का पाया कैसे निर्धारित होता है?

ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि के तांबे का पाया गोचर के समय चंद्रमा की स्थिति के आधार पर पाया तय होता है. शनि के राशि परिवर्तन के समय आपकी चंद्र राशि से शनि के 3, 7 और 10वें भाव में होने पर तांबे का पाया बनता है. ज्योतिष में तांबे का पाया एक शुभ पाया माना जाता है जो तरक्की और सुख-समृद्धि लाता है.



