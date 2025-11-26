Shani Lohe Ka Paya: 2026 में इन 3 राशियों में लोहे के पाए पर रहेंगे शनि, बढ़ने वाली है मुश्किल

Shani Lohe Ka Paya: 28 नवंबर को शनि देव मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं. इसके बाद शनि 28 नवंबर 2025 से लेकर 26 जुलाई 2026 तक मार्गी अवस्था में रहने वाला है. 2025 की तरह नए साल 2026 में शनि मेष, सिंह और धनु राशि में लोहे के पाए पर रहने वाले हैं. ज्योतिष शास्त्र में शनि के लौह पाए को बहुत अशुभ माना गया है. ऐसा कहा जाता है कि जिन राशियों में शनि लोहे के पाए पर रहते हैं, उन्हें जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं कि 2026 में शनि के लौह पाए वाली इन राशियों को कैसे परिणाम मिलने वाले हैं.

मेष राशि- आने वाला साल 2026 आपके धैर्य और समझ की सख्त परीक्षा ले सकता है. करियर में हर कदम फूंक-फूंककर रखना होगा. सफलता तभी मिलेगी, जब आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे. शनि हानि भाव में होने से आर्थिक मामलों में भी सावधानी जरूरी है. पैसों का नुकसान संभव है. खर्चे बढ़त पर रहेंगे.

सिंह राशि- मन में तनाव और असफलता का डर आपको सताएगा. काफी संघर्ष के बाद ही आपके काम बनेंगे. नौकरीपेशा जातकों को विशेष सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि छोटी भूल भी बड़ा संकट खड़ा कर सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय कमजोर माना जा रहा है. बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें.

धनु राशि- शत्रु पक्ष इस दौरान अत्यअधिक सक्रिय रह सकता है और आपके महत्वपूर्ण कामों में अड़चन डाल सकता है. आपके मान-सम्मान को चोट पहुंचने की संभावना है. आर्थिक रूप से भी नुकसान का खतरा रहेगा. कोई भी निवेश जल्दबाजी में न करें. बढ़ते खर्च आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं.

शनि के लोहे का पाया कैसे निर्धारित होता है?

ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि के तांबे का पाया गोचर के समय चंद्रमा की स्थिति के आधार पर पाया तय होता है. शनि के राशि परिवर्तन के समय आपकी चंद्र राशि से शनि के 4, 8 और 12वें भाव में होने पर लोहे का पाया बनता है. ज्योतिष में शनि के लोहे के पाए को एक अशुभ स्थिति माना जाता है.

