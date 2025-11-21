scorecardresearch
 

New Year 2026: शुभ संयोगों में शुरू होगा नववर्ष 2026, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

New Year 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, नए साल 2026 की शुरुआत कई शुभ योगों और संयोगों से होने जा रही है. ये सभी दुर्लभ संयोग कई राशियों के लिए शुभ माने जा रहे हैं. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

नया साल 2026 इन राशियों के लिए लकी माना जा रहा है (Photo: Pixabay)
नया साल 2026 इन राशियों के लिए लकी माना जा रहा है (Photo: Pixabay)

New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 जल्द ही शुरू होने वाला है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, नववर्ष 2026 का आरंभ कई बड़े शुभ योगों और संयोगों के द्वारा होने जा रहा है. पंचांग के अनुसार, रवि योग, सर्वार्थसिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और रवि पुष्य योग, ये सभी योग बन रहे हैं. वहीं, ग्रहों की दृष्टि से भी नया साल बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस साल में देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु ये सभी बड़े ग्रह गोचर करेंगे. इसके अलावा, शनि मीन राशि में वक्री और मार्गी भी होंगे. ज्योतिषियों की मानें तो, इस सभी दुर्लभ संयोगों में नए साल का आगमन बहुत ही शुभ माना जा रहा है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में. 

वृषभ

वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 नए अवसरों और शुभ फलों से भरा रहेगा. वर्ष की शुरुआत से ही आर्थिक रूप से मजबूती के संकेत मिलेंगे. लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं. कारोबार या निवेश से अच्छा मुनाफा मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. 

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 प्रगति और सफलता से भरपूर रहेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. लोग आपकी सलाह व निर्णयों की सराहना करेंगे. इस वर्ष पुराने अटके हुए कार्य पूरे होंगे, जिससे मन में संतोष और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे. कारोबारियों के लिए यह समय विस्तार और नए अवसरों से भरा रहेगा. कोई नया बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी वर्ष अनुकूल रहेगा. परिवार में सामंजस्य रहेगा. भाग्य आपका साथ देगा.

कर्क

कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 अत्यंत लाभकारी रहेगा. नौकरी में बड़ा प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. करियर और कारोबार दोनों में उन्नति के योग बन रहे हैं. यह साल सफलता और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित होगा.

मकर

मकर राशि वालों के लिए साल 2026 कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. इस वर्ष आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. आप नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिससे प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कारोबारी जातकों को लाभ और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. परिवार में भी सुख-शांति का माहौल रहेगा. 

कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा. लंबे समय से अटका हुआ हुआ पैसा इस वर्ष लौटने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक साबित होगी. नए संपर्क और साझेदारियां भविष्य में सफलता के रास्ते खोल सकती हैं. परिवार में प्रसन्नता और सामंजस्य बना रहेगा. 

---- समाप्त ----
