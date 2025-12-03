scorecardresearch
 
Neem Karoli Baba Tips: अच्छा वक्त आने से पहले दिखने लगते हैं ये 7 संकेत, नीम करौली बाबा से जानें

Neem Karoli Baba Tips: नीम करोली बाबा चमत्कारी बाबाओं में से एक माने जाते हैं. उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का रूप मानते थे. उनका मानना था कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने से पहले शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं. आइए जानते हैं अच्छा वक्त आने से पहले भगवान आपको कौन से 7 संकेत देते हैं.

नीम करोली बाबा
Neem Karoli Baba Tips: चमत्कारी बाबा के रूप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं नीम करौली बाबा. उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं. नीम करौली बाबा बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति थे. आज भी उनके चमत्कारों के किस्से-कहानियों का जिक्र लोगों की जुबान पर मिलता है. नीम करौली बाबा हमेशा कहते थे कि जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि जिनके बारे में कभी आपने सोचा नहीं होगा. आइए जानते हैं अच्छा वक्त आने से पहले भगवान आपको कौन से 7 संकेत देते हैं.

नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना

बहुत से लोगों की आंख सुबह दिनचर्या से पहले ही खुल जाती है. अगर आप देख रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है. यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है. आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसने वाली है और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी.

अचानक खुश होना

कई बार ऐसा अनुभव होता है कि बिना किसी वजह के अचानक बहुत खुशी होने लगती है. ऐसे समय में समझना चाहिए कि ईश्वर आपको सकारात्मक संकेत दे रहे हैं. जितना सुख अभी मन में महसूस हो रहा है, उतनी ही खुशियों का आगमन आपके जीवन में भी होने वाला है. इसका मतलब यह भी है कि अब तक जितना दुख देखा है, वह समय धीरे-धीरे समाप्त होने वाला है.

गौ माता का आगमन

हिंदू धर्म में गौ माता को अत्यंत पूजनीय माना जाता है. अगर आपके घर के आसपास रोज गौ माता का आपको दिखाई देती है या कोई उसे रोजाना भोजन खिलाने के लिए बुला रहा है तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है. इनके अलावा, घर में पशु-पक्षियों का घोंसला बनाना भी सौभाग्य का संकेत होता है. यदि पक्षियों की चहचहाहट पहले से अधिक सुनाई देने लगी है, तो यह जीवन में सकारात्मक बदलाव आने का प्रतीक है.

घर में शिशुओं का होना

माना जाता है कि शिशुओं में भगवान का वास होता है. अगर छोटे बच्चे आपको देखकर मुस्कुरा देते हैं. सकारात्मक बातें करते हैं या बार-बार घर में मेहमानों का आना शुरू हो जाता है. तो यह संकेत है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य प्रवेश कर रहा है.

कर्ज मुक्ति के अवसर मिलना

कई बार व्यक्ति कर्ज में होता है और अचानक कर्ज से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है. यह भी ईश्वर का शुभ संकेत माना जाता है. पैसों के लेनदेन में आपके पक्ष में निर्णय आना, धन के नए स्रोत मिलना या आर्थिक कठिनाइयों का कम होना, दर्शाता है कि जीवन की समस्याएं समाप्त होने वाली हैं. भगवान की कृपा आप पर होने वाली है.

शरीर के अंगों का फड़कना

शास्त्रों के अनुसार, पुरुषों में दायां अंग, दाईं आंख और दायां हाथ का फड़कना शुभ माना जाता है. यह संकेत देता है कि बल, वर्चस्व और प्रगति बढ़ने वाली है. वहीं महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना शुभ माना जाता है. यानी पुरुषों का दायां और महिलाओं का बायां अंग शुभ संकेत देता है.

स्वप्न में मंत्र सुनाई देना

यदि स्वप्न में आपको 'राम राम', 'ऊं' या 'गायत्री मंत्र' जैसे मंत्र सुनाई दें, तो यह बहुत शुभ माना जाता है. सपनों में घंटी, शंख या मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई देना ईश्वरीय आशीर्वाद और सौभाग्य के आगमन का संकेत होता है.

