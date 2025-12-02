scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Morning Vastu Tips: सुबह उठते ही इन पेड़-पौधों का दिखना होता है बहुत शुभ, दूर हो जाती है गरीबी

Morning Vastu Tips: सुबह उठकर कुछ पवित्र पेड़-पौधों के दर्शन करना सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार भी बेहद लाभकारी माना गया है. इनको सुबह देखने से मानसिक तनाव से राहत और समृद्धि प्राप्त होती है. साथ ही, नकारात्मक ऊर्जा से भी राहत मिलती है.

Advertisement
X
सुबह उठकर करें इन पेड़-पौधों के दर्शन (Photo: ITG)
सुबह उठकर करें इन पेड़-पौधों के दर्शन (Photo: ITG)

Morning Vastu Tips: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का बहुत ही खास होता है. मान्यता है कि कुछ विशेष पौधों के पास समय बिताने, उन्हें देखने या बस उनके आसपास रहने से मन हल्का होता है और माहौल में सकारात्मकता बढ़ती है. वास्तु के मुताबिक, अगर इंसान सुबह नींद से उठते ही कुछ शुभ पेड़-पौधों के दर्शन कर ले, तो दिनभर उत्साह, शांति और अच्छी ऊर्जा बनी रहती है. आइए जानते हैं कि उन पेड़-पौधों के बारे में.

तुलसी- तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. इसलिए, सुबह स्नान के बाद तुलसी के पास जाकर जल चढ़ाना और उसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. 

बेल- वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेल का वृक्ष भगवान शिव से संबंधित माना जाता है. मान्यता है कि सुबह उठकर बेल के वृक्ष के दर्शन करने से मन के नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं. क्योंकि, बेलपत्र शिवजी का सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Tulsi Vastu Tips
सकारात्मक ऊर्जा के लिए तुलसी के पास रख दें ये एक चीज, हो जाएंगे मालामाल 
Many people keep many things in their purses besides money
पर्स में रखी ये चीजें बना सकती हैं कंगाल, तुरंत हटाए, मिलेगी तरक्की 
दक्षिण दिशा के उपाय
दक्षिण दिशा का वास्तुदोष? ये सरल उपाय करेंगे हर समस्या दूर 
vastu tips for roti
इन 5 मौकों पर घर में नहीं बनानी चाहिए रोटी, जीवन में छा जाती है गरीबी 
Vastu Tips For Money
अमीर लोगों के घर में नहीं होती है ये एक चीज, तभी आती है खुशहाली 

अशोक- ब्रह्मवैवर्त पुराण में अशोक वृक्ष को मंगलकारी बताया गया है. यदि घर या आसपास अशोक का पेड़ हो तो सुबह उसके दर्शन करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि जहां यह वृक्ष होता है, वहां कामों में रुकावटें और बाधाएं कम होती हैं और माहौल शांत बना रहता है. 

Advertisement

आंवला- धार्मिक और वैज्ञानिक नजरिए से आंवला बहुत ही शुभ माना जाता है. कहते हैं कि सुबह आंवला के पेड़ को देखने से सेहत अच्छी रहती है और शरीर में सराकात्मक ऊर्जा का वास होता है. आंवला खाने से भी शरीर मजबूत और रोगों से दूर रहता है.

नीम का पेड़- वास्तु शास्त्र के मुताबिक, नीम को पवित्र और स्वास्थ्य रक्षक वृक्ष कहा गया है. सुबह नीम के दर्शन या उसकी हवा स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए शुभ मानी जाती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement