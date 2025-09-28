Monthly Rashifal October 2025: अक्टूबर का महीना इन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी, बनेंगे धन लाभ के योग

अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल ( Monthly Rashifal october 2025): साल 2025 का दसवां महीना शुरू होने वाला है. अक्टूबर के इस महीने की शुरुआत ही शारदीय नवरात्र की महानवमी, दशहरा, करवा चौथ और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से हो रही है, जिसके कारण ये महीना बेहद शुभ रहेगा. साथ ही, इस माह में कई बड़े ग्रह भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं. तो आइए जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में किन राशियों को लाभ होगा और किन राशियों को सावधान रहना होगा.

1. मेष का अक्टूबर महीने का राशिफल (Aries october 2025 Rashifal)

मेष राशि वालों को इस महीने मेहनत बढ़ानी होगी ताकि धन लाभ मिल सके. शुरुआत के 17 दिन बहुत अच्छे होंगे, जिसमें आपको जमकर मेहनत करनी होगी. आलस्य से बचे और मेहनत जारी रखें. अचानक कोई फायदा भी हो सकता है. घर-परिवार में सबकुछ ठीक रहेगा.

2. वृषभ का अक्टूबर महीने का राशिफल (Taurus october 2025 Rashifal)

वृषभ राशि वालों को इस महीने काम में मदद मिलेगी, अधिकारी और परिवार का सपोर्ट मिलेगा. टैलेंट और कॉन्फिडेंस काम आएगा. समय पर काम पूरा करने पर ध्यान दें. किसी की बात को दिल में ना रखें. धन-संपत्ति अच्छी रहेगी.

3. मिथुन का अक्टूबर महीने का राशिफल (Gemini october 2025 Rashifal)

मिथुन वालों के लिए ये महीना कामयाबी लेकर आएगा. अधूरे काम पूरे होंगे. अफसर और सीनियर सपोर्ट करेंगे. विवाद से बचकर रहना होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा.

4. कर्क का अक्टूबर महीने का राशिफल (Cancer october 2025 Rashifal)

कर्क राशि वालों को इस महीने धन खर्च से सावधान रहना होगा इसलिए संयम से खर्च करें. लेकिन, पैसों का लाभ भी अधिक होगा. लंबी यात्राओं से बचें. खान-पान भी ठीक रहेगा.

5. सिंह का अक्टूबर महीने का राशिफल (Leo october 2025 Rashifal)

सिंह राशि वालों को अक्टूबर की शुरुआत से 17 तारीख तक धन लाभ होने की संभावना बन रही है. बस मेहनत पर ध्यान दो और गुस्से से बचो. खान-पान का ध्यान रखें, सेहत ठीक रहेगी.

6. कन्या का अक्टूबर महीने का राशिफल (Virgo october 2025 Rashifal)

कन्या राशि वालों को मेहनत करनी होगी. नकारात्मक विचारों से दूर रहना होगा. जॉब और बिजनेस दोनों में सफलता के योग बन रहे हैं. परिवार में खुशहाली रहेगी.

7. तुला का अक्टूबर महीने का राशिफल (Libra october 2025 Rashifal)

तुला राशि वालों को आर्थिक रूप से सजग रहना होगा. खर्चो पर नियंत्रण रखना होगा. उधार के लेनदेन से बचना होगा. 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक लाभ हो सकता है.

8. वृश्चिक का अक्टूबर महीने का राशिफल (Scorpio october 2025 Rashifal)

वृश्चिक राशि वालों को काम में फोकस करना होगा. 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक लाभ होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे. सकारात्मक सोच रखें.

9. धनु का अक्टूबर महीने का राशिफल ( Sagittarius october 2025 Rashifal)

धनु राशि वालों को अक्टूबर में परिवार का साथ मिलेगा. करीबी मित्रों की सलाह से धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. अपने खर्चो को कंट्रोल करने की जरूरत होगी. स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी. इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह है. यह महीना आपको लाभ भी कराएगा और आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएगा.

10. मकर का अक्टूबर महीने का राशिफल (Capricorn october 2025 Rashifal)

मकर राशि वालों की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. धन लाभ में सुधार होगा. आलस से बिल्कुल दूर रहें. मेहनत जारी रखें. अपने टैलेंट का सही तरीके से सही दिशा में प्रयोग करें. जो लोग जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए अनुकूल समय होगा.

11. कुंभ का अक्टूबर महीने का राशिफल (Aquarius october 2025 Rashifal)

कुंभ राशि वालों को प्लान बनाकर काम करना होगा. प्लानिंग के साथ काम करेंगे, कामयाबी प्राप्त करेंगे. लाभ के विशेष योग बन रहे हैं. जो लोग बिजनेस करते हैं, अच्छा फायदा होगा. करियर के क्षेत्र में उन्नति के लिए जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी. अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है.

12. मीन का अक्टूबर महीने का राशिफल (Pisces october 2025 Rashifal)

अक्टूबर का महीना मीन राशि वालों के लिए भी फायदे देने वाला माना जा रहा है. क्रोध से बचें, योजना बनाएं और काम करें. धन-समृद्धि और खुशहाली आपके जीवन में आएगी.

